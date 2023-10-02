Челлендж с сосиской на верёвочке

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Пробовали ли вы когда-нибудь ртом поймать сосиску? А вот эти девушки пробовали. Вот так и получается, что в жизни нужно попробовать всё, а потом стать героем смешного видео, чтобы тобой любовался интернет.
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