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Челлендж с сосиской на верёвочке

Челлендж с сосиской на верёвочке

Автор:
02 октября 2023 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   девушки   забавно   сосиска   умора   челлендж   
821
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Пробовали ли вы когда-нибудь ртом поймать сосиску? А вот эти девушки пробовали. Вот так и получается, что в жизни нужно попробовать всё, а потом стать героем смешного видео, чтобы тобой любовался интернет.

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Метки: Видео   девушки   забавно   сосиска   умора   челлендж   
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4  комментария
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Баб хлебом не корми, дай только чего продолговатое в рот засунуть
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11k
Андрей Ма-С Минуту назад
что-то как-то выглядит мягко говоря не очень.
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10k
Vacony 21 минуту назад
страшнее этого ничего не видел
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4k
Alex Полчаса назад
Зачем такие сложности? Попросили бы меня, я бы свою сосиску предложил
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