Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста

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Невысокий рост - совсем не повод комплексовать, особенно для девушки. Но все же с некоторыми проблемами из-за роста приходится сталкиваться.
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маленькая собачка- вовек щенок!
Но балдеет конечно. У меня жена 157 см, таких сложностей не испытывает. Правда её не всегда из за руля видно.