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Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста

Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Невысокий рост   Типичные проблемы маленьких девушек   Юмор   видео   девушки   забавно   размер   рост   
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Невысокий рост - совсем не повод комплексовать, особенно для девушки. Но все же с некоторыми проблемами из-за роста приходится сталкиваться.

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Метки: Невысокий рост   Типичные проблемы маленьких девушек   Юмор   видео   девушки   забавно   размер   рост   
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12k
KOSTELLO 39 минут назад
Видел кино, где все начиналось именно так
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32k
Олег 2 минуты назад
мал клоп, да вонюч!
маленькая собачка- вовек щенок!
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Alex 6 минут назад
Зато вертеть такую удобно
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8k
Vacony 18 минут назад
за то в других занятиях, у нее проблем не будет... ну вы понимаете о чем я ... ))
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10k
ss Полчаса назад
Люблю миниатюрных женщин.
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3k
4ijik 40 минут назад
Прикольный клопик.

Но балдеет конечно. У меня жена 157 см, таких сложностей не испытывает. Правда её не всегда из за руля видно.
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220
bylbatarasich 42 минуты назад
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2k
DyadyaSasha 44 минуты назад
У неё рост 1 метр что ли?
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