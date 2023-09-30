"Как она отражается?": девушки пытаются разгадать волшебство зеркала, но тщетно

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В неравной борьбе с зеркалом победило зеркало.
Девушек застало врасплох зеркало. Оно упрямо отражало все предметы, даже с преградой из непрозрачной бумаги. Барышни растеряны: как это возможно?
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Woman moment как он есть.
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Музей восковых фигур. Одна посетительница указывая на одну фигуру говорит смотрителю музея:
- Мне кажется что эта фигура какая-то кривая.
Смотритель:
- Это не фигура, это зеркало...