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"Как она отражается?": девушки пытаются разгадать волшебство зеркала, но тщетно

"Как она отражается?": девушки пытаются разгадать волшебство зеркала, но тщетно

Автор:
30 сентября 2023 11:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Woman moment   Видео   Загадка   девушки   зеркало   отражение   попытка поумнеть   
2386
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В неравной борьбе с зеркалом победило зеркало.

Девушек застало врасплох зеркало. Оно упрямо отражало все предметы, даже с преградой из непрозрачной бумаги. Барышни растеряны: как это возможно?

Woman moment как он есть.

Источник:

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Метки: Woman moment   Видео   Загадка   девушки   зеркало   отражение   попытка поумнеть   
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39  комментариев
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652
Jlav Час назад
Вот к чему приводит прогуливание школы и физики))
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44k
FoxGen 2 минуты назад
Это сильное колдунство.
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8k
Дмитрий 2 минуты назад
И да! Пора объяснить уже, что угол падения равен углу отражения. Хотя сейчас, наверное, для таких ТП стало ещё сложнее...
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818
Гиви 3 минуты назад
На хера я это посмотрел?
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33k
Юр21 7 минут назад
Иииии шяйтан!
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30k
Григорий 9 минут назад
Аж страшно - это ведь еще брюнетки! Ведь мы-же нежные, нам поговорить иногда хочется, а с таким подходом может и не встать.
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723
Алексей 11 минут назад
Какое счастье быть тупым. Каждый день полон неожиданных открытий
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212
Мандалай Иванович 11 минут назад
Это же рентгеновское зеркало ))))
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8k
Дмитрий 12 минут назад
Всё правильно вторая дурочка сказала! Через верх!!!)))
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8k
Puans-on 13 минут назад
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18k
Михаил Гривин 18 минут назад
Зато добрые и с сиськами
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4k
Pechenegiatakuyt 19 минут назад
Мартышки и зеркало
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51k
turyst Полчаса назад
Боян, конечно.

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19k
Дмитрий 41 минуту назад
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17k
Колька Валеркин сын 47 минут назад
Ф - значит физика.
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58k
alertol 55 минут назад
Учительницу геометрии не пустили в рай - потому что она чертила
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34k
ACU900 58 минут назад
Анекдот:
Музей восковых фигур. Одна посетительница указывая на одну фигуру говорит смотрителю музея:
- Мне кажется что эта фигура какая-то кривая.
Смотритель:
- Это не фигура, это зеркало...
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3k
Хачик 59 минут назад
Надо было пост назвать: 2 ТП У ЗЕРКАЛА.
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2k
amens Час назад
Да они прикалываются, просто! Надеюсь..
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3k
Артур Котовой Час назад
RTX включили и не понимают, как-как. Как накакал так и съел.
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Да фигня это. Просто бумага так быстро меняет свою степень прозрачности, что глаз видит её как непрозрачную, а зеркало - прозрачной! Вот и весь секрет.
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