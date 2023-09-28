Женщина прервала выступление уличного музыканта, а после украла у него деньги

Уличный музыкант Эндрю Хусу не ожидал, что очередное его выступление будет прервано настолько грубо и бесцеремонно.
Житель Афин (Джорджия, США) привлёк внимание случайной прохожей, позже идентифицированной как Шонтэ Херд. Дама подошла к пианисту и, положив руку на клавиши, прервала музыку. Но это было бы ещё полбеды. Позже Шонтэ вернулась в сопровождении приятельниц и вновь попыталась остановить концерт. Однако, пьяная женщина перестаралась и повалила клавиатуру Эндрю на асфальт. В довершение всех «радостей» она ещё и присвоила деньги, которые музыкант заработал за вечер.
Естественно, женщина подверглась всеобщему осуждению, которое усугубляется ещё и тем, что в её поступках не было никакого смысла.
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весело у них там, эти еще дадут им проср**ся