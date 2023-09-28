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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 760 постов • 41 подписчик подписаться
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Женщина прервала выступление уличного музыканта, а после украла у него деньги

Женщина прервала выступление уличного музыканта, а после украла у него деньги

Автор:
28 сентября 2023 11:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   деньги   кража   люди   музыкант   удица   
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Уличный музыкант Эндрю Хусу не ожидал, что очередное его выступление будет прервано настолько грубо и бесцеремонно.

Житель Афин (Джорджия, США) привлёк внимание случайной прохожей, позже идентифицированной как Шонтэ Херд. Дама подошла к пианисту и, положив руку на клавиши, прервала музыку. Но это было бы ещё полбеды. Позже Шонтэ вернулась в сопровождении приятельниц и вновь попыталась остановить концерт. Однако, пьяная женщина перестаралась и повалила клавиатуру Эндрю на асфальт. В довершение всех «радостей» она ещё и присвоила деньги, которые музыкант заработал за вечер.


Естественно, женщина подверглась всеобщему осуждению, которое усугубляется ещё и тем, что в её поступках не было никакого смысла.


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Метки: Видео   в мире   деньги   кража   люди   музыкант   удица   
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17  комментариев
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17k
Марина Час назад
Я на расист, но ....
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12k
ALFIE 5 минут назад
Ссылка coub.com
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51k
turyst 10 минут назад
Ну, справедливости ради, пел он не очень...
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48k
Aleksandr 14 минут назад
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5k
jfk 20 минут назад
в коне видео написано, что она лично перед ним извинилась и он принял извинения
в коне видео написано, что она лично перед ним извинилась и он принял извиненияПосмотреть
в коне видео написано, что она лично перед ним извинилась и он принял извинения
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Осуждению? Там как минимум три статьи - хулиганка, порча имущества и кража.
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701
Шурман Полчаса назад
Похоже у людей что то происходит с мозгами . Хотя все зависит о самих черных .
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10
Андрей Петрович Полчаса назад
черножопый биомусор
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 37 минут назад
БЛМ во всю шЫрь!
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863
Олеся К 48 минут назад
обезьяна тупая
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118k
parallax 57 минут назад
Чумазенькая. У них это, как у цыган, в крови.
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76k
Viktor 58 минут назад
Горилла, бля!

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36k
Опаньки Час назад
не "похитила деньги", а взяла репарации )))

весело у них там, эти еще дадут им проср**ся
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92
Илья Час назад
У них же кража до 1000 долларов не в счет) "Идеальное общество" в действии...
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12k
Владимир Час назад
Омериканские негры.....
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863
Илья 2 часа назад
Что этот нигер себе позволяет ?
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