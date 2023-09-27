В Пермском крае ищут девушку, устроившую танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны

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Неизвестная забралась на мемориал, установленный в пермском Карагае, и потанцевала в такт музыке. Кадрами с ее движениями заинтересовались местные полицейские.
Заслуживает ли девушка наказания?
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Метки: В Пермском крае Видео в мире воспитание люди памятник героям Великой Отечественной войны танцы на памятнике
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