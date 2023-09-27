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В Пермском крае ищут девушку, устроившую танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны

В Пермском крае ищут девушку, устроившую танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны

Автор:
27 сентября 2023 08:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: В Пермском крае   Видео   в мире   воспитание   люди   памятник героям Великой Отечественной войны   танцы на памятнике   
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Неизвестная забралась на мемориал, установленный в пермском Карагае, и потанцевала в такт музыке. Кадрами с ее движениями заинтересовались местные полицейские.

Заслуживает ли девушка наказания?


Источник:

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Метки: В Пермском крае   Видео   в мире   воспитание   люди   памятник героям Великой Отечественной войны   танцы на памятнике   
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3  комментария
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33k
Юр21 36 минут назад
Вот и выросло поколение воспитанное голливудскими супергероями... Чужая она нам, не чтит своих предков, не знает своих обычиев, не знает истории своей страны, я хз что с ними делать.
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17k
Голос Вселенной Минуту назад
По-моему я догадываюсь, кто эта девочка......
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6k
Smolny 7 минут назад
Сбоку танцуй, а сверху это как на могиле уважаемых предков - негоже. Надобно розги и афедрон ей сделать как у павиана для профилактики рецидивов.
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