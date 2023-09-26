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Не поделили «вкусняшку»: драку двух медвежат засняли в Приамурье

Не поделили «вкусняшку»: драку двух медвежат засняли в Приамурье

Автор:
26 сентября 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   драка   животные   косолапые   природа   
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В Зейском районе Амурской области на самой границе Верхне-Депского заказника на видео сняли драку двух медвежат, которые, вероятно, не поделили еду.

На видео, снятых очевидцем, из один медведей что-то ест. Другой подходит к нему, пытаясь забрать лакомство, бросается на оппонента. Однако первый косолапый не собирается так просто отдавать добычу. Медведи кубарем падают со склона. После чего еще несколько секунд происходит драка. В итоге схватка заканчивается поражением захватчика. 

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Метки: Видео   Медведь   драка   животные   косолапые   природа   
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