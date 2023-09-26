Не поделили «вкусняшку»: драку двух медвежат засняли в Приамурье

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В Зейском районе Амурской области на самой границе Верхне-Депского заказника на видео сняли драку двух медвежат, которые, вероятно, не поделили еду.
На видео, снятых очевидцем, из один медведей что-то ест. Другой подходит к нему, пытаясь забрать лакомство, бросается на оппонента. Однако первый косолапый не собирается так просто отдавать добычу. Медведи кубарем падают со склона. После чего еще несколько секунд происходит драка. В итоге схватка заканчивается поражением захватчика.
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