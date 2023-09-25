На фестивале в Испании бык насмерть забодал мужчину

В минувшую субботу на фестивале в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс (Испания) состоялся традиционный забег с быками. Это "развлечение" обычно устраивают за несколько часов до корриды. Животных выпускают на улицы города и, разгоряченные криками, они несутся за отважными участниками представления.

Зрители могут наблюдать за забегом, стоя за заграждениями. Через эти же ограды обычно перепрыгивают смельчаки, решившие посостязаться в скорости с быками. Поняв, что убийца с рогами близко, бегуны перебираются в безопасное место. Однако периодически участники или зрители получают ранения или гибнут - точно, как в тот самый забег, состоявшийся 23 сентября, когда бык застал врасплох пару мужчин, которые не успели перепрыгнуть через барьер.