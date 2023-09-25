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На фестивале в Испании бык насмерть забодал мужчину

На фестивале в Испании бык насмерть забодал мужчину

Автор:
25 сентября 2023 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Bous al carrer   Валенсия   Видео   Испания   забег с быками   забодал   
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Забег с быками Bous al carrer для пары участников завершился раньше времени.

В минувшую субботу на фестивале в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс (Испания) состоялся традиционный забег с быками. Это "развлечение" обычно устраивают за несколько часов до корриды. Животных выпускают на улицы города и, разгоряченные криками, они несутся за отважными участниками представления.


Зрители могут наблюдать за забегом, стоя за заграждениями. Через эти же ограды обычно перепрыгивают смельчаки, решившие посостязаться в скорости с быками. Поняв, что убийца с рогами близко, бегуны перебираются в безопасное место. Однако периодически участники или зрители получают ранения или гибнут - точно, как в тот самый забег, состоявшийся 23 сентября, когда бык застал врасплох пару мужчин, которые не успели перепрыгнуть через барьер.



Одного из участников был поднял на рога. Ранение было тяжёлым, и доставленный в больницу 61-летний мужчина умер, не приходя в сознание. Другой "герой" получил травму ног, его жизнь сейчас вне опасности.



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Метки: Bous al carrer   Валенсия   Видео   Испания   забег с быками   забодал   
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15  комментариев
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82k
Доктор Джонс Час назад
Всегда был против всяких разных коррид, всегда был на стороне этих животных... Нет, не веган и не зоошизик, мясо люблю...
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15k
Alex 9 минут назад
"Поняв, что убийца с рогами близко, бегуны перебираются в безопасное место."- автор попутал, убийцы как раз люди, а бык лишь получил шанс отомстить этим садистам.
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222
Павел Верещагин 10 минут назад
ну,хотел экстрима с адреналином-получил по полной программе!царство ему небесное
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Вот просто представьте ...... В РФ в 61 год сидишь такой в выходной и в место рыбалки, грибов думаешь [мат] а не пойти ли мне быка подразнить я ведь супер дед, у меня 9 жизней, я могу его взглядом отпугнуть..... ну ведь реально дол..бы, ну вот как это назвать то ?! Причем мысли быка тоже читаються " Ну су....и драные поймаю выепу и высушу" и ведь так и выходит......
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24k
SolomonA Полчаса назад
А разве не в этом смысл "бега с быками"? Хорошо бегаешь - живой, плохо - не совсем живой...
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41k
Сергей Полчаса назад
Жалко бычка, теперь его сожрут.
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622
Александр Сергеев Полчаса назад
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19k
anpetrof Полчаса назад
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4k
Alex Час назад
1:1
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95
ruslan d Час назад
Понятно что традиции, но это жуть как глупо бегать от быков ...
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