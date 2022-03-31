Питоны и кайманы: испанские полицейские изъяли более 100 экзотических животных из дома умершего человека

Всё началось с сообщения местных жителей, которые подозревали, что их недавно скончавшийся сосед держал дома немало созданий, которых сложно отнести к домашним любимцам. Полиция связалась с родственником усопшего, и тот предоставил дом для осмотра, где и впрямь было обнаружено немало интересного.



В необычной коллекции содержались королевский питон, два тигровых питона, гладколобый кайман, два бородатых дракона, две средиземноморских черепахи, 34 рака, леопардовый геккон, 46 гигантских африканских улиток, 7 ужей, лягушка-бык, австралийская змеиношеяя черепаха, 8 игуан, крокодиловый кайман, 23 красноухие черепахи, 13 исполинских ящериц, 3 шпороносных черепахи, 200 крыс, 100 мышей и не поддающееся подсчёту количество тараканов, червей и сверчков.