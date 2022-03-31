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Питоны и кайманы: испанские полицейские изъяли более 100 экзотических животных из дома умершего человека

Питоны и кайманы: испанские полицейские изъяли более 100 экзотических животных из дома умершего человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   видео   дикие животные   домашние животные   экзотические животные   
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Испанская полиция изъяла 139 животных из дома на Гран-Канарии после смерти владельца. Власти заявили, что изъятые животные «обладают высокой репродуктивной способностью и представляют серьезную проблему для экосистемы, а также могут передавать опасные заболевания людям».

Источник:

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Метки: Испания   видео   дикие животные   домашние животные   экзотические животные   
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Наталья 4 минуты назад
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Лан не урчи

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