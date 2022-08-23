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Отомстило: почему не нужно стоять рядом с падающим деревом

Отомстило: почему не нужно стоять рядом с падающим деревом

Автор:
23 августа 2022 12:24
Метки: Лесоруб   в мире   видео   дерево   лес   месть   
269
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Рабочий из бригады лесорубов стал свидетелем неприятной сцены с участием коллеги. Падающее дерево зацепило мужчину и отправило его в непродолжительный полёт.

Низко пошёл, к дождю

Дерево отомстило одному из своих "убийц".

Источник:

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Метки: Лесоруб   в мире   видео   дерево   лес   месть   
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6  комментариев
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19k
ЦСКА 16 минут назад
Тема "долбо.бы, бензопила и дерево" неисчерпаема!
Ссылка www.youtube.com
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21k
SolomonA 2 минуты назад
Повезло мужику! У меня был знакомый лесник - тому ногу перебило так деревом.
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9k
Игорь 7 минут назад
он такой же лесоруб, как я - гинеколог
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22k
Егор Полчаса назад
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514
Nevad Black Полчаса назад
железные яйки надо иметь, прежде чем с деревом бороться)
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Комментарий удален. Причина: флуд
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