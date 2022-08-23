Отомстило: почему не нужно стоять рядом с падающим деревом

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Рабочий из бригады лесорубов стал свидетелем неприятной сцены с участием коллеги. Падающее дерево зацепило мужчину и отправило его в непродолжительный полёт.
Низко пошёл, к дождю
Дерево отомстило одному из своих "убийц".
Источник:
АНТИФИШКИ
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