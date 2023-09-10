Радует, когда карма работает мгновенно

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В Санкт-Петербурге мужчина решил справить нужду в фонтан сада Сан-Галли и тут же был за это наказан, словно котёнок, что помочился мимо лотка.
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