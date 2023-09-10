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Радует, когда карма работает мгновенно

Радует, когда карма работает мгновенно

Автор:
10 сентября 2023 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Санкт-Петербург   карма   люди   пьяный   уринотирапия   фонтан   
1903
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В Санкт-Петербурге мужчина решил справить нужду в фонтан сада Сан-Галли и тут же был за это наказан, словно котёнок, что помочился мимо лотка.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   карма   люди   пьяный   уринотирапия   фонтан   
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15  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
сам налил, сам попил
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923
uid-5j7c27kq 21 минуту назад
Теперь уже можно и в штаны ссать , практично поступил )
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1k
Сергей А 22 минуты назад
Синий жирный хряк.
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720
Куруш Полчаса назад
расплескалась синева
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2k
SmartCat101 40 минут назад
? !
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4k
Артур 45 минут назад
Культурная столица!!!
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 52 минуты назад
Скотина с*ука!
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3k
Deniss 58 минут назад
лох - это судьба
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9k
Роман Час назад
А мог и по частям туда упасть. Шутка на 300 )
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5k
Горожанин 2 часа назад
Санкт-Петербург. Культурно весь помочился.
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4k
Alex 2 часа назад
Жаль, что не утонул
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