Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на поединок мастера боевых искусств

Бытует мнение, что занимающиеся боевыми искусствами на деле оказываются неспособными постоять за себя. Блогер, видимо, начитался подобных теорий и решил проверить на собственной шкуре каково это - выстоять в поединке против мастера.

Он нашёл Дэвида Чанга, корейского мастера боевых искусств и предложил ему поединок. Соперник был удивлён, но согласился на спарринг, сообщив, что отдаст парню ключи от студии, если тот выиграет. Бой был коротким и убедительным.