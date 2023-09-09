Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на поединок мастера боевых искусств

Блогер, который много лет занимается в тренажёрном зале, был уверен, что задавит силой сухощавого и невысокого каратиста. Результат поединка оказался ошеломительно быстрым и убедительным.
Бытует мнение, что занимающиеся боевыми искусствами на деле оказываются неспособными постоять за себя. Блогер, видимо, начитался подобных теорий и решил проверить на собственной шкуре каково это - выстоять в поединке против мастера.
Он нашёл Дэвида Чанга, корейского мастера боевых искусств и предложил ему поединок. Соперник был удивлён, но согласился на спарринг, сообщив, что отдаст парню ключи от студии, если тот выиграет. Бой был коротким и убедительным.
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Интересно, согласится ли блогер повторить эксперимент, когда вставит зубы и залечит переломы?
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На видео мы видим не побеждающее карате, а человека который в принципе учился бить против человека который учился тягать железо.
В своем фильме "Однажды в Голливуде" самый, пожалуй, известный кинорежиссер Квентин Тарантино показал языком кино, как скромный дублёр и охранник главного героя отп.и.з.дил в фильме киногероя в образе Брюса Ли. Вот уж кто-кто, а Тарантино врать не будет, он знает что показывает. Тем более ложная трактовка с реальным историческим лицом чревата претензиями. А значит Тарантино показывал правду. По правде сказать, в смешанных единоборствах на высоком уровне редко видел, чтобы побеждали каратисты. Как правило, побеждает борцовская техника.
Во-вторых, если ты с помощью любого из БИ нападешь на кого угодно только за слова, и даже если не убьешь (а убить там запросто - упал он от твоего удара случайно на твердое да башку себе проломил, и ты уже убийца), срок ты себе поднимешь, и владение БИ пойдет как отягчающее. И правильно, кстати - агрессивных мудаков, которые возомнили себя суперменами и если им что не по нраву, на людей бросаются, надо от общества изолировать, желательно надолго.
А в третьих, твоя манера вести дискуссию, используя оскорбления вместо аргументов, ясно говорит, что дебил тут ты и никто более.