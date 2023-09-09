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Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на поединок мастера боевых искусств

Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на поединок мастера боевых искусств

Автор:
09 сентября 2023 09:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   блогер   бодибилдинг   боевые искусства   карате   поединок   
3992
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Блогер, который много лет занимается в тренажёрном зале, был уверен, что задавит силой сухощавого и невысокого каратиста. Результат поединка оказался ошеломительно быстрым и убедительным.

Бытует мнение, что занимающиеся боевыми искусствами на деле оказываются неспособными постоять за себя. Блогер, видимо, начитался подобных теорий и решил проверить на собственной шкуре каково это - выстоять в поединке против мастера.


Он нашёл Дэвида Чанга, корейского мастера боевых искусств и предложил ему поединок. Соперник был удивлён, но согласился на спарринг, сообщив, что отдаст парню ключи от студии, если тот выиграет. Бой был коротким и убедительным.


Интересно, согласится ли блогер повторить эксперимент, когда вставит зубы и залечит переломы?




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Метки: Видео   блогер   бодибилдинг   боевые искусства   карате   поединок   
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32  комментария
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2k
Вадим Курбатов Час назад
Ну ведь опять постанова галимая! Но цель достигнута, да, просмотров увеличилось.
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2k
jnkbxybr 12 минут назад
Смахивает на дешёвую постановку
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1k
Николай Полчаса назад
А вот если бы видеоблогер был трансгендером... Всё бы у него получилось.
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1k
Миша Полчаса назад
Реклама туповата. Вся эта показуха с ударами ногами в верхнюю часть туловища - хороша только в кино.
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450
МИХАН 42 минуты назад
Что то вспомнилось ...))))

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380
Алексей Бляйбтрой 54 минуты назад
если бы был негр или кавказец, то кореец проиграл бы..
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3k
Василий Афиногенов Час назад
ПОПАЛ НОГОЙ С ВЕРТУХАНА В РАЙОНЕ УХА,А НЕТ ЗУБОВ,ПАРАДОКС(капслок)
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173
FreelancerND Час назад
Тем не менее, сколько там "каратистов" которые удачно выступают в ММА? Если уж стиль такой офигенный, то наверное должны всех валить? Но не валят
На видео мы видим не побеждающее карате, а человека который в принципе учился бить против человека который учился тягать железо.
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213
Павел Верещагин Час назад
лучше старенький "ТТ",чем дзю-до и каратэ!у китайцев была поговорка в раннем средневековье-тот стиль ушу лучше который усердно и долго изучаешь
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3k
Anners Час назад
По-моему, туповатая реклама.
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4k
Lexx 2 часа назад
Надо было ему ещё нунчаками по жопе, так сказать ума вложить.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Дешёвая постановка. А блогер. - это синоним рекламщика-фрилансера.

В своем фильме "Однажды в Голливуде" самый, пожалуй, известный кинорежиссер Квентин Тарантино показал языком кино, как скромный дублёр и охранник главного героя отп.и.з.дил в фильме киногероя в образе Брюса Ли. Вот уж кто-кто, а Тарантино врать не будет, он знает что показывает. Тем более ложная трактовка с реальным историческим лицом чревата претензиями. А значит Тарантино показывал правду. По правде сказать, в смешанных единоборствах на высоком уровне редко видел, чтобы побеждали каратисты. Как правило, побеждает борцовская техника.
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450
МИХАН Alexander Gorn Полчаса назад
Против лома нет приема ..!
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11k
Владимир 2 часа назад
Да фейк же, коллаб для раскрутки. Каратэ, а пошел к тхэквондисту.
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Жаль мне не пять лет...я бы поверил в эту невероятную историю
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9k
ишты 2 часа назад
Вот уж действительно - его девиз!
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