Бойцовый петух чуть не зарезал собственного хозяина во время поединка

Сражения бойцовых петухов популярны до сих пор - хотя зрелище это непростое. В «цивилизованных» странах они официально запрещены, поэтому проходят подпольно, как и собачьи бои. А во многих других государствах их смотрят без проблем, как соревнования боксёров. Заодно делают ставки и поднимают/проигрывают неплохие деньги.

Чтобы добавить зрелищности и жестокости, к лапам петухов привязывают лезвия. И большинство боёв заканчивается смертью одной из птиц. По сообщениям наших туристов, когда они случайно попадали на такой перформанс где-нибудь в Азии, то были просто в шоке от кровищи, летящих перьев и беснующейся толпы зрителей. И больше туда не ходили.

Проводят такие бои и в Мексике. И один из поединков пошёл как-то не так: вместо того, чтобы накинуться на оппонента, петух бросился на хозяина и раскромсал ему ногу - кстати, тот ещё легко отделался, хоть и успел залить кровью арену.

Заодно, хоть на какое-то время, побывал в шкуре «бойца».