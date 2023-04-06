Бойцовый петух чуть не зарезал собственного хозяина во время поединка

Он накинулся на мужика и здорово его «почикал».
Сражения бойцовых петухов популярны до сих пор - хотя зрелище это непростое. В «цивилизованных» странах они официально запрещены, поэтому проходят подпольно, как и собачьи бои. А во многих других государствах их смотрят без проблем, как соревнования боксёров. Заодно делают ставки и поднимают/проигрывают неплохие деньги.
Чтобы добавить зрелищности и жестокости, к лапам петухов привязывают лезвия. И большинство боёв заканчивается смертью одной из птиц. По сообщениям наших туристов, когда они случайно попадали на такой перформанс где-нибудь в Азии, то были просто в шоке от кровищи, летящих перьев и беснующейся толпы зрителей. И больше туда не ходили.
Проводят такие бои и в Мексике. И один из поединков пошёл как-то не так: вместо того, чтобы накинуться на оппонента, петух бросился на хозяина и раскромсал ему ногу - кстати, тот ещё легко отделался, хоть и успел залить кровью арену.
Заодно, хоть на какое-то время, побывал в шкуре «бойца».
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