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Бойцовый петух чуть не зарезал собственного хозяина во время поединка

Бойцовый петух чуть не зарезал собственного хозяина во время поединка

Автор:
06 апреля 2023 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   лезвия   мексика   нападение   петушиные бои   поединок   хозяин   
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Он накинулся на мужика и здорово его «почикал».

Сражения бойцовых петухов популярны до сих пор - хотя зрелище это непростое. В «цивилизованных» странах они официально запрещены, поэтому проходят подпольно, как и собачьи бои. А во многих других государствах их смотрят без проблем, как соревнования боксёров. Заодно делают ставки и поднимают/проигрывают неплохие деньги.

Чтобы добавить зрелищности и жестокости, к лапам петухов привязывают лезвия. И большинство боёв заканчивается смертью одной из птиц. По сообщениям наших туристов, когда они случайно попадали на такой перформанс где-нибудь в Азии, то были просто в шоке от кровищи, летящих перьев и беснующейся толпы зрителей. И больше туда не ходили.

Проводят такие бои и в Мексике. И один из поединков пошёл как-то не так: вместо того, чтобы накинуться на оппонента, петух бросился на хозяина и раскромсал ему ногу - кстати, тот ещё легко отделался, хоть и успел залить кровью арену.

Заодно, хоть на какое-то время, побывал в шкуре «бойца».

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Метки: видео   лезвия   мексика   нападение   петушиные бои   поединок   хозяин   
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20  комментариев
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26k
Serg2001 Час назад
Петух сломал систему. Всё равно помирать, так хоть на своем мучителе отыграюсь... Хотя в данном случае как раз таки петух это хозяин птицы.
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18k
Вася 3 минуты назад
читал где-то, что к лапам ещё лезвия привязывают, для пущей жести
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279
Человек Наблюдающий 8 минут назад
Кто тут петух, это еще вопрос открытый=)
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59k
Александр 15 минут назад
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5k
A 16 минут назад
Что ни новость, то радость. То тупорылрго пранкера подстрелили, то живодера порезали))
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585
Жопа Полчаса назад
Куриная птица порвала петуха!
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29k
Григорий Полчаса назад
Не отправляйте в суп, дайте парню еще шанс!
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41
Владимир Быстров Полчаса назад
Молодец Петя.
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20k
nobody® Полчаса назад
Немного "эротики" в ролике
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2k
Rhino Полчаса назад
Бойцовый петух почикал петуха обыкновенного.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Молодец птичка! Только в следующий раз по горлу старайся.
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885
Rom 39 минут назад
Лучше б петух горло ему чикнул
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53k
dima423 41 минуту назад
чето не жалко хозяина совсем))
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59k
pynh 46 минут назад
Браво!
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4k
Трям 50 минут назад
У кого-то сегодня будет куриный супчик )))
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458
дмитрий 56 минут назад
петух winner!
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669
ruslan d 58 минут назад
Любо дорого смотреть ...
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15k
Majul Час назад
Если занимаются идиотскими вещами, нужно быть готовыми к подобному исходу.
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6k
Станислав Час назад
Молодец петушок! Жаль не по шее резанул.
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8k
Алексей Час назад
Красавец
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