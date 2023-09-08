В Шереметьеве задержали бортпроводницу, прыгающую по автомобилям

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Девушка в красном платье громко смеялась, подпрыгивала и хаотично перемещалась в пространстве.
На место были вызваны сотрудники полиции, которые увезли ее в отдел. Что стало причиной такого поведения девушки пока неизвестно.
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То, что не курила никогда
Расплескало Любу по ночному клубу... звезда ютьюба)))
На свое поведение, вижу, никто не смотрит со стороны.
теперь ни работы ни зарплаты зато немного поумнеет ( но это ещё не точно)
Звучит как идеальный сценарий ролевой игры