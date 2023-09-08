В Шереметьеве задержали бортпроводницу, прыгающую по автомобилям

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню

Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве

Собака постоянно приходит к дорожному люку и неотрывно смотрит в него весь день

Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»