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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 712 постов • 37 подписчиков подписаться
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В Шереметьеве задержали бортпроводницу, прыгающую по автомобилям

В Шереметьеве задержали бортпроводницу, прыгающую по автомобилям

Автор:
08 сентября 2023 08:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Шереметьево   аэрофлот   бортпроводница   люди   странное поведение   
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Девушка в красном платье громко смеялась, подпрыгивала и хаотично перемещалась в пространстве.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые увезли ее в отдел. Что стало причиной такого поведения девушки пока неизвестно.

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Метки: Видео   Шереметьево   аэрофлот   бортпроводница   люди   странное поведение   
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40  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот бабы смотрите если долго не давать что с Вами происходит!!!
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
Наверное по ошибке закись азота была в кислородном баллоне.
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17k
Голос Вселенной 13 минут назад
"Кислота, кислота, я не твой. Отпусти меня, кислота..."
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568
ghor 18 минут назад
Счастливый человек, выглядит подозрительно!
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2k
Геннадьич 20 минут назад
Не, не поеду я в ваш Шереметьев.
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1k
Ugo 21 минуту назад
"смеялась, подпрыгивала и хаотично перемещалась в пространстве" - что же стало причиной? Неизвестно... Может зп пришла?
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3k
АИД Полчаса назад
... а после покурила
То, что не курила никогда
Расплескало Любу по ночному клубу... звезда ютьюба)))
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14k
Minos Полчаса назад
Есть запись из кабины самолета
Ссылка youtu.be
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4k
Я дам вам парабеллум Полчаса назад
Вот зря вы так...Может это Маргарита прилетела с шабаша и у неё на аэровокзале сп...и.здили метлу
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187
Александра С 52 минуты назад
Читаешь комментарии и удивляешься. Нет, что-бы просто смолчать, гадости всякие пишут.
На свое поведение, вижу, никто не смотрит со стороны.
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28k
Lehoia 52 минуты назад
Осмелюсь предположить, что последний ее рейс был из Амстердама.
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4k
Serj81 54 минуты назад
Может бахнула чего веселящего
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1k
pka2004 Час назад
Не злорадствуйте. У неё муж погиб в СВО. На этой почве срыв. Соболезную этой девочке
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2k
SmartCat101 Час назад
быда у бабы хорошая работа, хорошая зрплата, мозгов только не было.....
теперь ни работы ни зарплаты зато немного поумнеет ( но это ещё не точно)
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1k
no_fate Час назад
Не рассчитала дозняк перед сменой. А может, впервые попробовала.
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8k
Maximvs Час назад
Задержал полицейский стюардессу..
Звучит как идеальный сценарий ролевой игры
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7k
Умница-красавица Час назад
Вообще ничего не понятно из видео. А тем, кто увидел там какой-то эротический подтекст, советую передернуть, чтоб сперма на мозги не давила
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15k
Alex Час назад
Там где-то должен быть ещё фиолетовый Боинг пришвартован, пилота тоже проверьте )
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78
Pavel Bass 2 часа назад
У нее голова в своем полете была.
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Рейс Шу (Чу) - Москва...
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7k
rutt 2 часа назад
Какая весёлая тётя
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