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Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

Автор:
08 сентября 2023 08:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В США   Видео   Данело Кавальканте   заключенный   люди   побег   тюрьма   
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На видео видно как Данело Кавалькантес сбегает из тюрьмы округа Честер, забравшись на крышу с одного из прогулочных дворов.


Почти через неделю после побега были опубликованы кадры с камер наблюдения На них видно как Кавальканте идет к дверному проему и оглядывается через плечо, видимо, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают. Затем заключенный упирается между двумя стенами, положив руку на одну, а ноги на противоположную сторону, а затем ползет к крыше и исчезает из поля зрения.


Чиновники тюрьмы округа Честер заявили, что охранник, который находился на смотровой башне во время побега около 8:50 утра, не заметил заключенного. Сообщается, что он также находится под следствием.

Данело Кавальканте, осужденный 16 августа на пожизненное заключение за жестокое убийство своей подруги Деборы Брандао. , сбежал из тюрьмы Пенсильвании в четверг, 31 августа.


Кавальканте, приговоренный к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, также разыскивался за убийство, совершенное в Бразилии в 2017 году.

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Метки: В США   Видео   Данело Кавальканте   заключенный   люди   побег   тюрьма   
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6  комментариев
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110
Pyramid Head 2 часа назад
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3k
Daimos 2 часа назад
А мог просто открыть дверь и уйти.
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7k
vasilykopkov 3 часа назад
Ну забрался под потолок - а дальше что?
Тема не раскрыта - как он всё же сбежал?
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5
maevec vasilykopkov Час назад
Внимательнее смотрите за дверь, он там спрыгивает и сваливает.
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30k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
"Просто подошёл к выходу из тюрьмы"

у нас в Пятёрочке такие двери стоят
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