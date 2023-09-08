Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы





Почти через неделю после побега были опубликованы кадры с камер наблюдения На них видно как Кавальканте идет к дверному проему и оглядывается через плечо, видимо, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают. Затем заключенный упирается между двумя стенами, положив руку на одну, а ноги на противоположную сторону, а затем ползет к крыше и исчезает из поля зрения.





Чиновники тюрьмы округа Честер заявили, что охранник, который находился на смотровой башне во время побега около 8:50 утра, не заметил заключенного. Сообщается, что он также находится под следствием.