Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

На видео видно как Данело Кавалькантес сбегает из тюрьмы округа Честер, забравшись на крышу с одного из прогулочных дворов.
Почти через неделю после побега были опубликованы кадры с камер наблюдения На них видно как Кавальканте идет к дверному проему и оглядывается через плечо, видимо, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают. Затем заключенный упирается между двумя стенами, положив руку на одну, а ноги на противоположную сторону, а затем ползет к крыше и исчезает из поля зрения.
Чиновники тюрьмы округа Честер заявили, что охранник, который находился на смотровой башне во время побега около 8:50 утра, не заметил заключенного. Сообщается, что он также находится под следствием.
Данело Кавальканте, осужденный 16 августа на пожизненное заключение за жестокое убийство своей подруги Деборы Брандао. , сбежал из тюрьмы Пенсильвании в четверг, 31 августа.
Кавальканте, приговоренный к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, также разыскивался за убийство, совершенное в Бразилии в 2017 году.
Источник:
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Тема не раскрыта - как он всё же сбежал?
у нас в Пятёрочке такие двери стоят