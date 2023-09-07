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В одной из школ Улан-Удэ детей попытались накормить "живыми конфетами"

В одной из школ Улан-Удэ детей попытались накормить "живыми конфетами"

Автор:
07 сентября 2023 09:19
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   ЧП   белые черви   конфеты   личинка   школа   
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Недавно в 47-й школе ученикам предложили пообедать злаковыми батончиками. Лакомства раздали работники столовой, но дети предпочли воздержаться от приема пищи — в упаковках оказались белые черви.

Родители узнали о произошедшем и возмутились. Свои законные опасения по поводу качества продуктов они высказывали в социальных сетях.


К обсуждению подключилась директор Городского комбината школьного питания. Она попыталась успокоить взрослых, заверив, что во время приемки десерта были вскрыты 15 батончиков, и проверяющие в них ничего не обнаружили. По ее словам, никто не собирался «травить детей», потому что в этой школе также учатся отпрыски работников предприятия.


Как отмечается, все поступившие в учебное заведение батончики были возвращены производителю. О проверке контролирующих ведомств, инициированной по факту инцидента, пока не сообщалось.


Осторожно, ловите ваши сладости, пока не уползли!

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Метки: Видео   Еда   ЧП   белые черви   конфеты   личинка   школа   
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14  комментариев
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1k
naf-naf 2 часа назад
Что то на подставу похоже. Видимо кто то проиграл тендер на поставку питания в школу и таким образом решил подговнить
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86
Pyramid Head Полчаса назад
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20k
scorpick Полчаса назад
Гуляли у друга корейца на свадьбе. У них дома с двумя верандами. Одна парадная, спереди дома, другая сзади, рабочая. И вот сидим мы на парадной веранде, корейская кухня, кукси, хе и всё такое. На столе соус желтоватого цвета, консистенции, как майонез, вкусный, зараза. Я его лепёшкой смакиваю, нахваливаю, прошу рецепт. Друг говорит, не надо тебе это, всё равно не будешь готовить. Но я настоял. Тогда он отвёл меня на заднюю веранду и попросил женщину приготовить при мне этот соус. На балке подвешен кусок мяса и его буквально грызут опарыши. Она палкой постучала, они ссыпались в подставленный таз, сполоснула их и на сковороду. Вернее, в плоский корейский казан. Немного пожарила, перетерла через сито, добавила каких-то специй и подала нам на блюдечке. Мы вернулись за стол и я продолжил есть этот соус. Очень вкусный.
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17k
Сергей 49 минут назад
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281
Добрый Самаритянин 59 минут назад
Это же признак натуральности продукта! Червячки никогда не будут хавать какую-нибудь химию.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
эти конфеты должны были придать им энергии
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3k
poбт 2 часа назад
странно что изначально претензии к столовке, а не к заводу
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36k
Опаньки 2 часа назад
зато личинки были рады такой реинкарнации и кайфовали столько времени в упаковке ...

Интересно, а личинки могут жить там без воздуха если упаковка герметична?
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76k
Viktor 2 часа назад
На рыбалку всем классом!
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