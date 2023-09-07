В одной из школ Улан-Удэ детей попытались накормить "живыми конфетами"

Недавно в 47-й школе ученикам предложили пообедать злаковыми батончиками. Лакомства раздали работники столовой, но дети предпочли воздержаться от приема пищи — в упаковках оказались белые черви.
Родители узнали о произошедшем и возмутились. Свои законные опасения по поводу качества продуктов они высказывали в социальных сетях.
К обсуждению подключилась директор Городского комбината школьного питания. Она попыталась успокоить взрослых, заверив, что во время приемки десерта были вскрыты 15 батончиков, и проверяющие в них ничего не обнаружили. По ее словам, никто не собирался «травить детей», потому что в этой школе также учатся отпрыски работников предприятия.
Как отмечается, все поступившие в учебное заведение батончики были возвращены производителю. О проверке контролирующих ведомств, инициированной по факту инцидента, пока не сообщалось.
Осторожно, ловите ваши сладости, пока не уползли!
Источник:
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Если в столовой вам подали мясо с червями, то виновата столовая! Виновата что либо мясо хранилось не должным образом, либо специально такое подсунули, либо абсолютно не контролируют то что им привозит поставщик!
вскрывать каждую перед выдачей?
так ты же первый начнешь орать "почему детям дают вскрытые конфеты!!!"
Интересно, а личинки могут жить там без воздуха если упаковка герметична?