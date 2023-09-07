В одной из школ Улан-Удэ детей попытались накормить "живыми конфетами"

Родители узнали о произошедшем и возмутились. Свои законные опасения по поводу качества продуктов они высказывали в социальных сетях.

К обсуждению подключилась директор Городского комбината школьного питания. Она попыталась успокоить взрослых, заверив, что во время приемки десерта были вскрыты 15 батончиков, и проверяющие в них ничего не обнаружили. По ее словам, никто не собирался «травить детей», потому что в этой школе также учатся отпрыски работников предприятия.

Как отмечается, все поступившие в учебное заведение батончики были возвращены производителю. О проверке контролирующих ведомств, инициированной по факту инцидента, пока не сообщалось.

Осторожно, ловите ваши сладости, пока не уползли!