Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень



Хозяин такого поворота событий не ожидал, но и сбросить его вниз не мог. Когда мигрант разбил кирпичом окно и зашел в квартиру, оцепеневший хозяин не знал что делать.



Чем закончилась история, неизвестно. По некоторым сообщениям, мигрант хотел зарезать женщину — супругу хозяина, за ее неправедный внешний вид одежды. При этом, жители квартиры знали этого мигранта, тот жил недалеко в гостинице.