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Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень

Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень

Автор:
05 сентября 2023 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Швеция   в мире   люди   мигрант   негатив   
3375
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Мигрант просто приставил лестницу к стене и нагло залез на балкон, где достал нож.


Хозяин такого поворота событий не ожидал, но и сбросить его вниз не мог. Когда мигрант разбил кирпичом окно и зашел в квартиру, оцепеневший хозяин не знал что делать.

Чем закончилась история, неизвестно. По некоторым сообщениям, мигрант хотел зарезать женщину — супругу хозяина, за ее неправедный внешний вид одежды. При этом, жители квартиры знали этого мигранта, тот жил недалеко в гостинице.

Источник:

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Метки: Видео   Швеция   в мире   люди   мигрант   негатив   
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26  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Интересно, все викинги вдруг стали куколдами или еще остались мужики?
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19k
anpetrof 10 минут назад
Чайник кипятка на морду и достаточно будет...
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19k
Дмитрий 20 минут назад
Мдя, разучились шведы отражать штурм

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2k
SmartCat101 22 минуты назад
ну прям взятие бастилии
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364
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
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1k
DRON DRON 53 минуты назад
Перевод шведской статьи:

«Алжирский мигрант, 26-летний Мохаммед Амана, не мог смириться с тем, что его шведская девушка рассталась с ним. 25 мая этого года он по лестнице забрался в квартиру, где она остановилась, и напал на нее с камнем и ножом. Нападение заснял друг бывшей девушки, который также находился в доме.

Женщина, расставшаяся с Мохаммедом Аманой, временно жила у друга-мужчины. Амана обнаружила ее и напала на нее с кухонным ножом, как недавно сообщил Самнитт.

Слышно, как друг бывшей девушки говорит: «Он ударил меня ножом, он ударил меня ножом, большим кухонным ножом».

Мохаммед Амана приговорен к двум годам тюремного заключения и подлежит депортации с десятилетним запретом на возвращение в Швецию. Это не первый раз, когда его приговаривают к депортации, но предыдущая депортация так и не была осуществлена. Вместо этого Мохаммед Амана остался в стране и совершил несколько новых преступлений, за которые в последние годы был осужден. Еще неизвестно, будет ли осуществлена новая депортация».
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146
Chuchelo Patamkovoe Час назад
Ну слава богу не только в Москве проблемы.
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107
Steuermann Час назад
Надо было ему город Спарту показать. А потом - "хер знает, полез куда-то, сам упал".
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7k
vasilykopkov Час назад
У нас бы уже летел со свистом с пробитой сковородкой башкой...
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9k
Уретра Брежнева Час назад
Кушайте , не обляпайтесь !
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472
РАТНИК Час назад
Куколды в первую очередь полиция , суды , чиновники - обычные мирные жители ничего не смогут сделать , а если сделают , их система сожрёт с потрохами и ещё диаспора прибьёт.
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418
thrashbox Час назад
Швеция на данный момент - одна из самых опасных стран Европы, "благодаря" мигрантам.
https://rg.ru/2021/02/16/ukraina-i-shveciia-priznany-samymi-opasnymi-stranami-evropy.htmlhttps://rg.ru/2021/02/16/ukraina-i-shveciia-priznany-samymi-opasnymi-stranami-evropy.html
По данным глобальной базы данных Numbeo, Украина и Швеция в прошлом году заняли первое и второе места среди самых криминально опасных стран Европы.
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4k
brotherirk Час назад
что, пустили обезьян в цивилизацию? думаете они стали цивилизованными? ну ну!
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Один лоукик решил бы все проблемы. Мохамед бы в больничке отлеживался.
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6k
мемфрид Час назад
Высокий забор с этими странами аборигенными и турели по периметру. Зачем нам это? На хер нам такая ассимиляция?
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вай, какой истовый верующий. Сразу видно, правоверный до мозга костей. Не поленился. Нашёл лестницу, залез к развратнице, чтобы за шмот спросить по всей, так сказать, строгости. Ему Аллах точно на том свете двух лишних девственниц намериет, в виде премии. Я думаю, пусть продолжают ребята в том же духе. Даёшь независимую Швецкую Исламскую Республику!
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Парадокс. Но у вас всё тоже самое. Тоже мигранты решают кому в чём ходить, и кому как одеваться. Так что ничего нового.
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29k
Ваня 2 часа назад
надо пистить таких "коренных" жителей...
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472
РАТНИК Ваня Час назад
лучше отправлять в загробный мир к Аллаху - пусть их Бог судит.
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