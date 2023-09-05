Проблема мигрантов в Швеции выходит на новый уровень

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Мигрант просто приставил лестницу к стене и нагло залез на балкон, где достал нож.
Хозяин такого поворота событий не ожидал, но и сбросить его вниз не мог. Когда мигрант разбил кирпичом окно и зашел в квартиру, оцепеневший хозяин не знал что делать.
Чем закончилась история, неизвестно. По некоторым сообщениям, мигрант хотел зарезать женщину — супругу хозяина, за ее неправедный внешний вид одежды. При этом, жители квартиры знали этого мигранта, тот жил недалеко в гостинице.
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«Алжирский мигрант, 26-летний Мохаммед Амана, не мог смириться с тем, что его шведская девушка рассталась с ним. 25 мая этого года он по лестнице забрался в квартиру, где она остановилась, и напал на нее с камнем и ножом. Нападение заснял друг бывшей девушки, который также находился в доме.
Женщина, расставшаяся с Мохаммедом Аманой, временно жила у друга-мужчины. Амана обнаружила ее и напала на нее с кухонным ножом, как недавно сообщил Самнитт.
Слышно, как друг бывшей девушки говорит: «Он ударил меня ножом, он ударил меня ножом, большим кухонным ножом».
Мохаммед Амана приговорен к двум годам тюремного заключения и подлежит депортации с десятилетним запретом на возвращение в Швецию. Это не первый раз, когда его приговаривают к депортации, но предыдущая депортация так и не была осуществлена. Вместо этого Мохаммед Амана остался в стране и совершил несколько новых преступлений, за которые в последние годы был осужден. Еще неизвестно, будет ли осуществлена новая депортация».
https://rg.ru/2021/02/16/ukraina-i-shveciia-priznany-samymi-opasnymi-stranami-evropy.htmlhttps://rg.ru/2021/02/16/ukraina-i-shveciia-priznany-samymi-opasnymi-stranami-evropy.html
По данным глобальной базы данных Numbeo, Украина и Швеция в прошлом году заняли первое и второе места среди самых криминально опасных стран Европы.