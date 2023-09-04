Симпозиум трёх полицейских вокруг фильтра от противогаза

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Поступил звонок о подозрительном предмете на Лиговском. Драму никто нагнетать не стал — сотрудники немного подумали, потрясли коробочку и забрали её с собой,
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Вон, одна тоже думать пыталась и дверь стеклянную закрыла, которую не она открывала.