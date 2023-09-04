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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 695 постов • 38 подписчиков подписаться
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Симпозиум трёх полицейских вокруг фильтра от противогаза

Симпозиум трёх полицейских вокруг фильтра от противогаза

Автор:
04 сентября 2023 09:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подозрительный предмет   бомба   забавно   полиция   фильтр от противогаза   
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Поступил звонок о подозрительном предмете на Лиговском. Драму никто нагнетать не стал — сотрудники немного подумали, потрясли коробочку и забрали её с собой,

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Метки: Видео   Подозрительный предмет   бомба   забавно   полиция   фильтр от противогаза   
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10  комментариев
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Какая "умная" девушка сразу определила что это такое, а полицейские не сразу. Новость достойная "сосиски Якубени"!
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15k
Женя Час назад
Лучше перебдеть.
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−9
----------- Час назад
бараны, ну . мусора одним словом ...
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529
ruslan d Час назад
Ну технически в этой фигне взрывчатку спрятать как нефиг делать ...
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ой, да иди своей дорогой, нечего пытаться рассуждать когда дядьки работу работают.
Вон, одна тоже думать пыталась и дверь стеклянную закрыла, которую не она открывала.
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