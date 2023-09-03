В Бурятии полиция пресекла незаконную добычу нефрита у местных

Около 40 человек обстреляли и забросали полицейских, которые приехали задержать их за незаконную добычу нефрита. Сотрудники открыли ответный огонь и сумели скрутить 27 нападавших.
Перестрелка произошла в районе Оспинского месторождения. В полицию пожаловались сотрудники службы безопасности компании, которая добывает драгметаллы. По их словам, десятки мужчин уже несколько дней незаконно добывают там нефрит, а на замечания не реагируют.
На место выехали семь сотрудников полиции, однако «противников» было явно больше — у месторождения полицейские встретили группу примерно из 40 человек. Сдаваться они были не намерены
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