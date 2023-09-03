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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 688 постов • 38 подписчиков подписаться
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В Бурятии полиция пресекла незаконную добычу нефрита у местных

В Бурятии полиция пресекла незаконную добычу нефрита у местных

Автор:
03 сентября 2023 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бурятия   Видео   ЧП   конфликт   негатив   нефрит   новости   перестрелка   полиция   
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Около 40 человек обстреляли и забросали полицейских, которые приехали задержать их за незаконную добычу нефрита. Сотрудники открыли ответный огонь и сумели скрутить 27 нападавших.

Перестрелка произошла в районе Оспинского месторождения. В полицию пожаловались сотрудники службы безопасности компании, которая добывает драгметаллы. По их словам, десятки мужчин уже несколько дней незаконно добывают там нефрит, а на замечания не реагируют.


На место выехали семь сотрудников полиции, однако «противников» было явно больше — у месторождения полицейские встретили группу примерно из 40 человек. Сдаваться они были не намерены

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Метки: Бурятия   Видео   ЧП   конфликт   негатив   нефрит   новости   перестрелка   полиция   
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5  комментариев
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29k
Ваня 52 минуты назад
нормально, так и надо - жестко и на поражение...
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Григорий 12 минут назад
стреляй мужик!
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16k
banzai7 37 минут назад
Они тупые или бессмертные?
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5k
Заур 56 минут назад
Всем арестованным выдать по жезлу
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81k
Доктор Джонс Час назад
Нихрена себе!
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