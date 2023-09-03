В Бурятии полиция пресекла незаконную добычу нефрита у местных

Перестрелка произошла в районе Оспинского месторождения. В полицию пожаловались сотрудники службы безопасности компании, которая добывает драгметаллы. По их словам, десятки мужчин уже несколько дней незаконно добывают там нефрит, а на замечания не реагируют.

На место выехали семь сотрудников полиции, однако «противников» было явно больше — у месторождения полицейские встретили группу примерно из 40 человек. Сдаваться они были не намерены