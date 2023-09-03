Впервые в мире: в Сингапуре запустили круизы для кошек

В течение двух с половиной часов корабль, вмещающий до 15 кошачьих туристов, плывет вдоль курортного острова Сентоза, наслаждаясь видами на Сингапур и фейерверком. На этом же корабле компания проводит круизы с собаками, но животные между собой никак не пересекаются.

Собакам на борту подают обед из трех блюд, а вот кошатники забирают еду домой — привередливые котики часто склонны отказываться от еды, если она находится вне зоны их комфорта.