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Впервые в мире: в Сингапуре запустили круизы для кошек

Впервые в мире: в Сингапуре запустили круизы для кошек

Автор:
03 сентября 2023 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   котики   круиз для кошек   милота   сингапур   
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Теперь хозяева вместе со своими питомцами могут отправиться в роскошное путешествие на закате на борту шхуны. На корабле пушистики могут понежиться в специально построенных, комфортабельных клетках, пока их хозяева наслаждаются ужином рядом с ними на палубе.

В течение двух с половиной часов корабль, вмещающий до 15 кошачьих туристов, плывет вдоль курортного острова Сентоза, наслаждаясь видами на Сингапур и фейерверком. На этом же корабле компания проводит круизы с собаками, но животные между собой никак не пересекаются.


Собакам на борту подают обед из трех блюд, а вот кошатники забирают еду домой — привередливые котики часто склонны отказываться от еды, если она находится вне зоны их комфорта.


Компания Tall Ship Adventures, организующая круизы, утверждает, что для обеспечения безопасности на борту она консультировалась с экспертами и организациями по защите кошек. Меры предосторожности включают в себя обеспечение надежной фиксации кошек на поводке. Кроме того, животные перед поездкой должны быть вакцинированы и стерилизованы.

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Метки: Видео   животные   котики   круиз для кошек   милота   сингапур   
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