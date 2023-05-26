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Самка орангутана попросила женщину показать малыша

Самка орангутана попросила женщину показать малыша

Автор:
26 мая 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   малыш   мама   милота   орангутан   
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Умиляетесь, когда смотрите на детёнышей животных? А они умиляются, рассматривая ваших! Любопытная самка орангутана, проживающая в американском зоопарке, попросила посетительницу показать своего ребёнка.

Мама малыша не стала отказывать в просьбе. Женщина поднесла ребёнка к стеклу вольера и порадовала орангутана.

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Метки: видео   дети   животные   малыш   мама   милота   орангутан   
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2  комментария
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1k
b0r 3 минуты назад
На фишках уже было это видео, но всё же. Удивительный орангутан едет на гольф-каре! Может педалями управляет и не он, но рулит - не плохо. Пишут, что его с детства приучали к этому. Живёт в частном зоопарке в Дубае. Когда он проезжал мимо вольера с тигром, мне показалось, что он даже улыбнулся).
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25k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Она просто хочет есть...
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