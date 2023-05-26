Самка орангутана попросила женщину показать малыша

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Умиляетесь, когда смотрите на детёнышей животных? А они умиляются, рассматривая ваших! Любопытная самка орангутана, проживающая в американском зоопарке, попросила посетительницу показать своего ребёнка.
Мама малыша не стала отказывать в просьбе. Женщина поднесла ребёнка к стеклу вольера и порадовала орангутана.
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