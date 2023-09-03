1963
1
1
В Краснодаре жители дома на Якова Кобзаря обнаружили в лифте зловонную лужу, сначала они грешили на домашнего питомца, но когда посмотрели камеры, удивились всем подъездом.
Оказывается, женщина, не выходя из кабины приподняла немного платье и пометила территорию.
Соседи просят не повторять подобного, ну и прибраться за собой, конечно же.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой
- Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне
- «Кнопки нажималь?»: мужик столкнулся с «умным» лифтом и проиграл
- Довела: житель Красноярска избил лифт после разговора с девушкой
- Умный лифт не пускает парня домой
Новости партнёров