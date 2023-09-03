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Пометила территорию

Пометила территорию

Автор:
03 сентября 2023 08:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Пометила территорию   лифт   позор   справила нужду   стыдоба   сходила в туалет   
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В Краснодаре жители дома на Якова Кобзаря обнаружили в лифте зловонную лужу, сначала они грешили на домашнего питомца, но когда посмотрели камеры, удивились всем подъездом.


Оказывается, женщина, не выходя из кабины приподняла немного платье и пометила территорию.

Соседи просят не повторять подобного, ну и прибраться за собой, конечно же.

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Метки: Видео   Пометила территорию   лифт   позор   справила нужду   стыдоба   сходила в туалет   
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9  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
цыганский менталитет
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13k
geminisf 10 секунд назад
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1k
Страж 2 минуты назад
Мразь
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Обычно цыганки так делают
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219
Сергей С 38 минут назад
Хачиха
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36k
Опаньки 47 минут назад
тихий район, спокойные соседи
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4k
Alex 59 минут назад
Ну и свинья...
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495
София Час назад
Ладно бы не дотерпела, худо-бедно можно понять. А тут именно пометила!
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