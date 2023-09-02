Delivery School: в Уфе школьница пошла на учебу с сумкой службы доставки вместо портфеля

Ролик с девочкой и необычным ранцем гуляет по соцсетям в Башкирии.
Комментарии тех, кто посмотрел видео, разделились: кто-то считает, что это забавно, но некоторые сочувствуют девочке, предполагая, что у нее странные родители или сложное материальное положение в семье. Также пользователи соцсети предположили, что таким образом взрослые пытаются прорекламировать услуги компании.
Оказалось, что дело не в финансовых проблемах.
Видео оказалось шуточным. Об этом,1 сентября, рассказал уфимец Денис — владелец цветочного магазина и отец первоклассницы Арины, героини ролика. Он сообщил, что занимается продвижением контента в Сети и это видео стало воплощением одной из его идей.
— Это [был] прикол, люди разделились на два типа: кто-то смеется, а кто-то предлагает на портфель скинуться, — рассказал он. — Я сейчас каждый праздник стараюсь придумать что-то вирусное. Тут пришла эта идея с портфелем, он у меня тут лежит всё время, кто-то из сотрудников работал в Delivery Club и оставил эту сумку. Дочка прекрасно всё понимает, с ней уже пару роликов «залетело». Рюкзак был пустой.
По словам Дениса, после того как видео было снято, девочка взяла обратно свой обычный рюкзак и пошла на учебу.
Источник:
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12-13 тыщ рублей блин какое то гавно со спайдерменом стоит.
У меня мега нереально крутейший рюкзак Ксиаоми за 6500, хожу как босс. Просто огонь, а тут шляпа за 12р.... И покупают ведь!!!
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он занимается продвижением и популяризацией труда несовершеннолетних что ли?