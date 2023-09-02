Delivery School: в Уфе школьница пошла на учебу с сумкой службы доставки вместо портфеля

Комментарии тех, кто посмотрел видео, разделились: кто-то считает, что это забавно, но некоторые сочувствуют девочке, предполагая, что у нее странные родители или сложное материальное положение в семье. Также пользователи соцсети предположили, что таким образом взрослые пытаются прорекламировать услуги компании.

Оказалось, что дело не в финансовых проблемах.