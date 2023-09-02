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Delivery School: в Уфе школьница пошла на учебу с сумкой службы доставки вместо портфеля

Delivery School: в Уфе школьница пошла на учебу с сумкой службы доставки вместо портфеля

Автор:
02 сентября 2023 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: delivery   Башкирия   Видео   Прикол   Уфа   Юмор   портфель   школа   
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Ролик с девочкой и необычным ранцем гуляет по соцсетям в Башкирии.

Комментарии тех, кто посмотрел видео, разделились: кто-то считает, что это забавно, но некоторые сочувствуют девочке, предполагая, что у нее странные родители или сложное материальное положение в семье. Также пользователи соцсети предположили, что таким образом взрослые пытаются прорекламировать услуги компании.



Оказалось, что дело не в финансовых проблемах.

Видео оказалось шуточным. Об этом,1 сентября, рассказал уфимец Денис — владелец цветочного магазина и отец первоклассницы Арины, героини ролика. Он сообщил, что занимается продвижением контента в Сети и это видео стало воплощением одной из его идей.


— Это [был] прикол, люди разделились на два типа: кто-то смеется, а кто-то предлагает на портфель скинуться, — рассказал он. — Я сейчас каждый праздник стараюсь придумать что-то вирусное. Тут пришла эта идея с портфелем, он у меня тут лежит всё время, кто-то из сотрудников работал в Delivery Club и оставил эту сумку. Дочка прекрасно всё понимает, с ней уже пару роликов «залетело». Рюкзак был пустой.


По словам Дениса, после того как видео было снято, девочка взяла обратно свой обычный рюкзак и пошла на учебу.

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Метки: delivery   Башкирия   Видео   Прикол   Уфа   Юмор   портфель   школа   
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10  комментариев
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15k
Александр Час назад
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22k
Виталий Касандров 12 минут назад
Ситуация была в сериале "Против всех" .
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6k
мемфрид 19 минут назад
[мат] вы, Денис, а не папа. Она же ребенок, а уже стала инструментом в твоих прдурочных делах...
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1k
КАКАнгел 51 минуту назад
ну видео удачное - оно привлекло внимание. так что всё нормально.
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1k
Николай 51 минуту назад
2 года назад.... Поехали с сыном смотреть школьные портфели в Детский мир.
12-13 тыщ рублей блин какое то гавно со спайдерменом стоит.
У меня мега нереально крутейший рюкзак Ксиаоми за 6500, хожу как босс. Просто огонь, а тут шляпа за 12р.... И покупают ведь!!!
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20k
Александр Час назад
Эта новость может быть конкурентом сосиски Юлии Якубени
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17k
Shtoppi Час назад
<<Он сообщил, что занимается продвижением контента в Сети и это видео стало воплощением одной из его идей.>>
-----------
он занимается продвижением и популяризацией труда несовершеннолетних что ли?
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296
iskra Shtoppi Час назад
Для блогеров нет запрещенных тем. За деньги они снимут и выложат что угодно. Их сдерживают только законы государства.
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25
Ден 2 часа назад
После уроков на халтурку)) респект девчонке.
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