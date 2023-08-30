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Чебурашка немного приуныл на празднике

Чебурашка немного приуныл на празднике

Автор:
30 августа 2023 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   костюм   ростовая кукла   чебурашка   
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На детском празднике аниматор в костюме Чебурашки повеселил не только детей, но и взрослых. В разгар мероприятия с костюмом что-то пошло не так.

Коллега аниматора, увидев внезапно загрустившего Чебурашку, не смогла сдержать смех.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   костюм   ростовая кукла   чебурашка   
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Киры4 Полчаса назад
Устал.
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Себастьян Перейра

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