Чебурашка немного приуныл на празднике

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На детском празднике аниматор в костюме Чебурашки повеселил не только детей, но и взрослых. В разгар мероприятия с костюмом что-то пошло не так.
Коллега аниматора, увидев внезапно загрустившего Чебурашку, не смогла сдержать смех.
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