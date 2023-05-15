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Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде

Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде

Автор:
15 мая 2023 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   ледибой   проверка   таиланд   турист   
3826
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Опытного туриста в Таиланде не проведёшь. Любитель дешёвого секса всегда осмотрит "товар" перед покупкой.

Разведка перед "боем"


P.S. Следить за происходящем на этой улице в режиме онлайн можно по данной ссылке. За яркими кадрами лучше, конечно же, заходить вечером.

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Метки: Прикол   видео   ледибой   проверка   таиланд   турист   
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26  комментариев
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
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0
test 3 минуты назад
This is a sample comment
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25k
Сибиряк 4 минуты назад
Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в ТаиландеПосмотреть
Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде
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47k
turyst 6 минут назад
Судя по видео, это "бабочк", взяв возможного клиента за руку, представил товар яйцом.
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389k
Алексей 7 минут назад
куй нащупал?
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91k
sapér Vodička 7 минут назад
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33k
Fat Lynx 13 минут назад
Надо будет вечером глянуть...
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33k
Fat Lynx 15 минут назад
"Корнет, Вы когда-нибудь кормили голодную лошадь с руки?"
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24
Oruel 19 минут назад
та я не понял - это хотело подтвердить наличие причиндалов или наоборот их отсутствие ?
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12k
Shtoppi 40 минут назад

<<...
сунул руки им в трусы
и вот тут он напоролся на багровые х_и
...>>
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2k
Alex 42 минуты назад
Опытный чувак
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256
Р Амзанкадыров Alex 14 минут назад
Да и турист тоже не промах
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3k
Trilik 44 минуты назад
Потрогал, а там - как лошадь с руки покормил...
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26k
Егор 50 минут назад
По-моему это она что-то пыталась доказать. Или, как на рынке говорят, дала "щенка в руках подержать".
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32k
Slonyash 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Kucher Час назад
Припоминаю ещё в фильме "Крокодил Данди" он так проверял ОНА или ОНО.
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8k
Александр Маслов Час назад
А там были яйца?
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35k
Опаньки Час назад
все правильно - смотр товара перед покупкой )
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49k
Прораб Час назад
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
После таких встреч руки нужно мыть...
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33k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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