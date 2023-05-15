Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде

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Опытного туриста в Таиланде не проведёшь. Любитель дешёвого секса всегда осмотрит "товар" перед покупкой.
Разведка перед "боем"
P.S. Следить за происходящем на этой улице в режиме онлайн можно по данной ссылке. За яркими кадрами лучше, конечно же, заходить вечером.
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