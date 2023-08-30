В Москве кто-то выбросил из окна арбуз

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Он упал ровнехонько на автомобиль и разбил стекло. А мог бы убить кого-то, но обошлось.
А вот толпа, которая собралась поглазеть, не боится, что у хулиганов есть еще один арбуз?
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