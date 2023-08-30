FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 666 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Москве кто-то выбросил из окна арбуз

В Москве кто-то выбросил из окна арбуз

Автор:
30 августа 2023 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   арбуз   выбросили из окна   люди   неадекваты   новости   
722
1
1

Он упал ровнехонько на автомобиль и разбил стекло. А мог бы убить кого-то, но обошлось.

А вот толпа, которая собралась поглазеть, не боится, что у хулиганов есть еще один арбуз?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Москва   арбуз   выбросили из окна   люди   неадекваты   новости   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 38 минут назад
Снимает видео тот, кто выбросил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Найден самый заботливый парень
Найден самый заботливый парень
Набирающие популярность в сообществах
Канопе под океанскими крыльями
Канопе под океанскими крыльями
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#интересное#факты#улыбнуло#конфликт#маразм#наука#Россия
#люди#животные#кино#фильм#Еда#собака#новости#ДТП#отдых#трейлер
#в мире#Юмор#позитив#забавно#шоу бизнес#полиция#подборка#криминал#сарказм#голливуд
Созданы невидимые QR-коды (видео) Созданы невидимые QR-коды (видео) Женщина со злости разбила створку турникета в метро Женщина со злости разбила створку турникета в метро На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе В Омске 11-летний мальчик решил ночью пострелять из игрушечного пистолета и устроил переполох на весь район В Омске 11-летний мальчик решил ночью пострелять из игрушечного пистолета и устроил переполох на... Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

На что жалуетесь?

Вернуться