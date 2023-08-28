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В Махачкале мальчик спасся в море от стаи бездомных собак

В Махачкале мальчик спасся в море от стаи бездомных собак

Автор:
28 августа 2023 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Махачкала   бездомные собаки   животные   море   напали собаки   прокурорская проверка   ребёнок   
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Большая свора гналась за ребёнком, и ему ничего не оставалось, как забежать в воду. Преследовать мальчика в море псы не стали.

Едва не закончилась трагедией прогулка по морскому берегу в Махачкале 10-летнего ребёнка. Стая собак стала преследовать мальчика в микрорайоне Редукторный. На видео можно заметить, как пацан убегает от своры и, в конце концов, спасается от разъярённых животных в море.


Заходить в воду собаки не стали. В местных СМИ сообщают, что собаки всё-таки успели покусать ребёнка, но официального подтверждения этой информации нет.


Сообщается, что прокуратура республики организовала проверку после обнародования видео. Предполагается дать оценку соблюдению законодательства местными властями об ответственном обращении с животными.

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Метки: Видео   Махачкала   бездомные собаки   животные   море   напали собаки   прокурорская проверка   ребёнок   
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10  комментариев
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841
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Ну, и где вопящая зоошиза?
Ещё не проснултсь?
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10k
Алексей 5 минут назад
Молодец что залез в воду,только жаль что режим камнемет забыл в воде включить
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1k
Просто чувак в интернете 37 минут назад
Мяса травленого покидать им выйти и все. Делов то.
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128
hasek39 41 минуту назад
причем похоже бешеные , воды бояться
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1k
Веселый Пук Час назад
Бродячих собак усыплять надо.
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3k
lekha-fil Час назад
Снимать нужно, помогать детям - нет. Тьфу.
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8k
sedoisever 2 часа назад
Ну сколько ещё такие случаи будут лишь поводом для срача в сети?
Когда уже повыведут диких животных с улиц и заткнут расть зоошизе?
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