В Махачкале мальчик спасся в море от стаи бездомных собак

Заходить в воду собаки не стали. В местных СМИ сообщают, что собаки всё-таки успели покусать ребёнка, но официального подтверждения этой информации нет.





Сообщается, что прокуратура республики организовала проверку после обнародования видео. Предполагается дать оценку соблюдению законодательства местными властями об ответственном обращении с животными.