В Махачкале мальчик спасся в море от стаи бездомных собак

Большая свора гналась за ребёнком, и ему ничего не оставалось, как забежать в воду. Преследовать мальчика в море псы не стали.
Едва не закончилась трагедией прогулка по морскому берегу в Махачкале 10-летнего ребёнка. Стая собак стала преследовать мальчика в микрорайоне Редукторный. На видео можно заметить, как пацан убегает от своры и, в конце концов, спасается от разъярённых животных в море.
Источник:
Заходить в воду собаки не стали. В местных СМИ сообщают, что собаки всё-таки успели покусать ребёнка, но официального подтверждения этой информации нет.
Сообщается, что прокуратура республики организовала проверку после обнародования видео. Предполагается дать оценку соблюдению законодательства местными властями об ответственном обращении с животными.
Источник:
- Отдыхающие сняли игривую погоню дельфина за рыбой
- Незавидная судьба отпущенной на волю рыбы
- Военнослужащие ВМС Шри-Ланки спасли унесенного в море слона
- Рыбак на байдарке спас игуану, которую течением унесло в открытое море
- Кто может скрываться в песке на пляже
Ещё не проснултсь?
Когда уже повыведут диких животных с улиц и заткнут расть зоошизе?