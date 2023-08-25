Как в "Мадагаскаре": слон и жираф сбежали со съемок фильма задрав хвосты

896
1
1
Животных привезли для съемок в рекламе или кинофильме, но в какой-то момент что-то пошло не так, и они вырвались на свободу.
В сети одни местные жители шутят, что это был тизер к новой серии мультфильма «Мадагаскар», другие требуют отправить животных в естественную среду обитания.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дом, который построил муж
- Когда жена вернулась домой раньше обычного
- Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником
- Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки
- Реакция разных народов на появление зомби
Новости партнёров
реклама