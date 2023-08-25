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Как в "Мадагаскаре": слон и жираф сбежали со съемок фильма задрав хвосты

Как в "Мадагаскаре": слон и жираф сбежали со съемок фильма задрав хвосты

Автор:
25 августа 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   жираф   забавно   отм   побег   слон   съемка   
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Животных привезли для съемок в рекламе или кинофильме, но в какой-то момент что-то пошло не так, и они вырвались на свободу.

В сети одни местные жители шутят, что это был тизер к новой серии мультфильма «Мадагаскар», другие требуют отправить животных в естественную среду обитания.

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Метки: Видео   Юмор   жираф   забавно   отм   побег   слон   съемка   
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1  комментарий
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Роман Полчаса назад
Предположу что повесточка дошла и до животных )) те решили сразу ретироваться. Ибо нефиг снимать всякую хрень!
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