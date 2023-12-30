Девушки пробили дыру в земле

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Веселую вечеринку омрачил действительно очень необычный и неожиданный эпизод. Девушки весело прыгали в обнимку, пока под ними вдруг не разверзлась земля!
Бедняги буквально пробили огромную дыру, в которую, соответственно, свалились. Хочется верить, что никто серьезно не пострадал.
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