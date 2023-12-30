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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1076 постов • 46 подписчиков подписаться
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Девушки пробили дыру в земле

Девушки пробили дыру в земле

Автор:
30 декабря 2023 09:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   вес   девушки   дыра в змеле   неудача   прыжки   фиаско   
2691
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Веселую вечеринку омрачил действительно очень необычный и неожиданный эпизод. Девушки весело прыгали в обнимку, пока под ними вдруг не разверзлась земля!


Бедняги буквально пробили огромную дыру, в которую, соответственно, свалились. Хочется верить, что никто серьезно не пострадал.


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Метки: Видео   ЧП   вес   девушки   дыра в змеле   неудача   прыжки   фиаско   
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23  комментария
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255
Александр 6 часов назад
Плохие новости - похоже это септик
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17k
a_komolow Полчаса назад
Черти забрали
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Эпичная сцена для фильма ужасов.
Как будто Сатана забрал их в Ад за чревоугодие.
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1k
Onionkin 2 часа назад
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Надо меньше жопищи отращивать.
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14k
Yorge 3 часа назад
пробили дно
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4k
Glory to Urine! 4 часа назад
Не дай бог никому таких "девушек"-бегемотин.
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534
3zo672nyb9t0 4 часа назад
Не вынесла земля.
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29k
Е-Лена 4 часа назад
Сбросили в яму лишний вес. )))
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1k
АНДРЕЙ 4 часа назад
Так пердаки такие отрастили .
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10k
Павел 4 часа назад
Вот черти им удивились то.
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2k
Андерсен 5 часов назад
С такими жопами можно нефть добывать без буровых вышек
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14k
кира 5 часов назад
И в заключение пара слов о влиянии бодипозитива на окружающую среду...
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2k
Igor Grishaev 5 часов назад
С таким весом надо как-то поосторожнее прыгать
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8k
perekrestok 6 часов назад
Ну точно жрать меньше надо! Такие жиробасины прыгали!
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2k
Максим Макашев 6 часов назад
Такое надо было, чтобы в Мутаборе случилось. Одним разом от всей педерастии бы избавились
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1k
Аркадий 6 часов назад
Я аж рот раскрыл :))))
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6
ShajtanWaP 7 часов назад
Их зохавал Сотона!
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Alorous

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