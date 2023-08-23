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Метки: Видео Еда вкусно дегустациея магазин попробовал
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-Вам для похудения надо больше есть фруктов и овощей.
-А каких, доктор?
-Да без разницы. Главное - немытых.