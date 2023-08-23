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Ты не ты, когда голоден

Ты не ты, когда голоден

Автор:
23 августа 2023 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   вкусно   дегустациея   магазин   попробовал   
1752
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В московском магазине заметили мужика, который явно переборщил с дегустацией.

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Метки: Видео   Еда   вкусно   дегустациея   магазин   попробовал   
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9  комментариев
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29k
Serg2001 57 минут назад
"Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию..."(с)
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14k
Alex 10 минут назад
Ну так это же специально стоит, стол для дегустации, бери и пробуй, сколько видел очень мало кто пробует, оно стоит и пропадает, сам я тоже никогда такие пробы не ем, не хочу. А мужик не дал пропасть продуктам, что не так? ))))
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11k
Владимир 38 минут назад
Больше грязи, шире рожа.
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19k
Алексей 39 минут назад
Сраные торговые сети запилили, переживают что их обожрут. А мужик молодец, стопочку бы ещё опрокинул на дегустации и ОХОНЬ
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76k
Viktor Час назад
Немытую!?
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