FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7559 постов • 1029 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Удмуртии захотели построить авиадеревню

В Удмуртии захотели построить авиадеревню

Автор:
19 августа 2023 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ермаково   Строительство   Удмуртия   авиадеревня   бизнес   проект   туризм   
1159
1
1

Власти и бизнесмены считают, что строительство подобных населённых пунктов сделает сельскую местность более привлекательной как для туристов, так и инвестиций.

Власти Удмуртии всерьёз взялись за идею строительства авиадеревни (посёлок, где дома и ангары для самолётов располагаются вдоль ВПП) в Увинском районе. Строить её будут на базе деревни Ермаково. Идею предложил влюблённый в небо фермер Владимир Суворов.

×
×


Суворов и местные власти считают, что строительство авиадеревни "перезагрузит" сельскую местность и сделает её привлекательной для инвестиций и туризма. Примечательно, что строительство авиадеревни уже началось. На территории Ермаково уже размечены участки под взлётную полосу и дома-ангары, а также высажена кедровая роща. Основные работы планируется завершить к началу лета следующего года. В Ермаково к этому моменту уже построят взлётную полосу, рулёжные, магистральные и торцевые дорожки, стоянки, перрон и проведут коммуникации.

В последующем в авиадеревне также появится детский городок, спортивная полоса для эндуро, поле для гольфа, открытые конюшни, овчарни, пасека, фруктовый сад и гостевые домики. В Удмуртии уверены, что проект авиадеревни привлечёт туристов. Долететь оттуда без дозаправки легкомоторные самолёты смогут до Перми, Казани и Уфы.


Добавим, что в России всё чаще говорят об идее создания авиадерень. Проекты по их строительству есть во многих регионах России. Но власти Удмуртии уверены, что они станут первыми, кто реализует задумку в полной мере. При этом нельзя сказать, что в России совсем нет ничего похожего, но в отличие от тех же США, у нас развитие подобных населённых пунктов находится в зачаточном состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ермаково   Строительство   Удмуртия   авиадеревня   бизнес   проект   туризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей Крылов 18 минут назад
[мат]-копать! В советские времена авиадеревни были почти у любой деревни!
Не прошло ти пол века как "мудая мысль" посетила кого-то из конченных мудакаов при власти! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Седой 23 минуты назад
Ну это нормально! Кому то хлеб дороговат, кому то брюлики мелковаты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
хорошая тема !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после...
Комичные отзывы покупателей с маркетплейсов, после которых понимаешь: "Как же скучно я живу"
Комичные отзывы покупателей с маркетплейсов, после которых понимаешь: "Как же скучно я...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование диспетчера задач Windows
Сотрудник Microsoft раскрыл, как с помощью всего одной кнопки упростить использование...
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#Юмор#подборка#сарказм#Россия#робот#мигранты#фильм
#люди#новости#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#Китай#картинки#позитив#памятник
#в мире#интересное#машина#животные#ДТП#история#Автовсячина#кино#США#трейлер
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре В КНДР возобновилась стройка "отеля невезения", начавшаяся 30 лет назад В КНДР возобновилась стройка "отеля невезения", начавшаяся 30 лет назад Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм Жители села Лох Саратовской области решили развивать туризм Во Вьетнаме построили мост, который держат гигантские ладони Во Вьетнаме построили мост, который держат гигантские ладони Крутой дом на колесах из школьного автобуса: пара из США соорудила мечту путешественника Крутой дом на колесах из школьного автобуса: пара из США соорудила мечту путешественника BBC рассказало о бизнесе старшей дочери Владимира Путина BBC рассказало о бизнесе старшей дочери Владимира Путина

На что жалуетесь?

Вернуться