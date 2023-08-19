В Удмуртии захотели построить авиадеревню

Власти Удмуртии всерьёз взялись за идею строительства авиадеревни (посёлок, где дома и ангары для самолётов располагаются вдоль ВПП) в Увинском районе. Строить её будут на базе деревни Ермаково. Идею предложил влюблённый в небо фермер Владимир Суворов.

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Суворов и местные власти считают, что строительство авиадеревни "перезагрузит" сельскую местность и сделает её привлекательной для инвестиций и туризма. Примечательно, что строительство авиадеревни уже началось. На территории Ермаково уже размечены участки под взлётную полосу и дома-ангары, а также высажена кедровая роща. Основные работы планируется завершить к началу лета следующего года. В Ермаково к этому моменту уже построят взлётную полосу, рулёжные, магистральные и торцевые дорожки, стоянки, перрон и проведут коммуникации.



В последующем в авиадеревне также появится детский городок, спортивная полоса для эндуро, поле для гольфа, открытые конюшни, овчарни, пасека, фруктовый сад и гостевые домики. В Удмуртии уверены, что проект авиадеревни привлечёт туристов. Долететь оттуда без дозаправки легкомоторные самолёты смогут до Перми, Казани и Уфы.





Добавим, что в России всё чаще говорят об идее создания авиадерень. Проекты по их строительству есть во многих регионах России. Но власти Удмуртии уверены, что они станут первыми, кто реализует задумку в полной мере. При этом нельзя сказать, что в России совсем нет ничего похожего, но в отличие от тех же США, у нас развитие подобных населённых пунктов находится в зачаточном состоянии.