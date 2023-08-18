Голодный медвежонок вышел к людям и начал выпрашивать еду у водителей на дороге

Сердобольные вахтовики не могут проехать мимо малыша и кормят его печеньем, хлебом и мармеладом. По их словам, медвежонку годик, и он очень любит сладости.
«Вот он гуляет, красавчик. Привет, косолапый, ты чего один, где мамаша?.. Как он любит мармеладки кушать. Сладкоежка», — беседует с ним один из водителей.
Судя по видео, сладкоежка ведет себя миролюбиво, не проявляет агрессии и заинтересован только в получении лакомства. Но югорчан беспокоит, что малыш всегда один. Они предполагают, что медвежонок осиротел.
«Нужно что-то делать, пока браконьеры не грохнули малыша, или он под машину не попал. Так-то он может серьёзное ДТП спровоцировать», — предлагают некоторые.
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«Нужно что-то делать, пока браконьеры не грохнули малыша, или он под машину не попал. Так-то он может серьёзное ДТП спровоцировать», предлагают некоторые.
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он скорее от такой кормежки издохнет или под колеса сам бросится.
и да, делать что-то надо.
Если медвежонок остался без матери,надо его выловить,и отправить в зоопарк,на подачках он не выживет.