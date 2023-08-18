Голодный медвежонок вышел к людям и начал выпрашивать еду у водителей на дороге

Судя по видео, сладкоежка ведет себя миролюбиво, не проявляет агрессии и заинтересован только в получении лакомства. Но югорчан беспокоит, что малыш всегда один. Они предполагают, что медвежонок осиротел.

«Нужно что-то делать, пока браконьеры не грохнули малыша, или он под машину не попал. Так-то он может серьёзное ДТП спровоцировать», — предлагают некоторые.