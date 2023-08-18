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Голодный медвежонок вышел к людям и начал выпрашивать еду у водителей на дороге

Голодный медвежонок вышел к людям и начал выпрашивать еду у водителей на дороге

Автор:
18 августа 2023 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вахтовики   доброта   животные   медвежонок   милота   сладости   
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Сердобольные вахтовики не могут проехать мимо малыша и кормят его печеньем, хлебом и мармеладом. По их словам, медвежонку годик, и он очень любит сладости.

«Вот он гуляет, красавчик. Привет, косолапый, ты чего один, где мамаша?.. Как он любит мармеладки кушать. Сладкоежка», — беседует с ним один из водителей.


Судя по видео, сладкоежка ведет себя миролюбиво, не проявляет агрессии и заинтересован только в получении лакомства. Но югорчан беспокоит, что малыш всегда один. Они предполагают, что медвежонок осиротел.


«Нужно что-то делать, пока браконьеры не грохнули малыша, или он под машину не попал. Так-то он может серьёзное ДТП спровоцировать», — предлагают некоторые.


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Метки: Видео   вахтовики   доброта   животные   медвежонок   милота   сладости   
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Умница-красавица Час назад
Делать что-то нужно точно. Ибо если повезёт и медвежонок вырастет, то пойдет к людям за вкусняшкой независимо от их желания. И тогда может кого-то и задрать. Надо его в центр спасения диких животных пристроить, если и впрямь сирота
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16k
Shtoppi 22 минуты назад
<<Сердобольные вахтовики не могут проехать мимо малыша и кормят его печеньем, хлебом и мармеладом.>>
----------
«Нужно что-то делать, пока браконьеры не грохнули малыша, или он под машину не попал. Так-то он может серьёзное ДТП спровоцировать», предлагают некоторые.
----------
он скорее от такой кормежки издохнет или под колеса сам бросится.
и да, делать что-то надо.
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140
iskra Час назад
Сколько уже твердят людям,что нельзя подкармливать диких животных,и всё пофиг,ради приколов.
Если медвежонок остался без матери,надо его выловить,и отправить в зоопарк,на подачках он не выживет.
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