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Во Владимирской области парапланерист неудачно приземлился и снес ограждение на смотровой площадке

Во Владимирской области парапланерист неудачно приземлился и снес ограждение на смотровой площадке

Автор:
18 августа 2023 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   владимирская область   неудача   парапланерист   смотровая площадка   снес ограждение   
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Из-за ветра его резко потянуло вниз, что стало причиной столкновения.

Летавший над Клязьмой парапланерист неудачно приземлился на смотровую площадку в Вязниках. Человек на скорости снес ограждение на Венце.


Судя по кадрам, происшествие случилось в 13:09. На записях видно, как человек парит на параплане, и ничего не предвещает беды. Как только он пролетает над смотровой, его резко тянет вниз – и он ногами сносит ограждение. Вероятно, после этого парапланерист летит вниз, однако на кадрах этого уже нет.


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Метки: Видео   владимирская область   неудача   парапланерист   смотровая площадка   снес ограждение   
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4  комментария
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76k
Viktor 48 минут назад
А ограждение чё, из пенопласта сделано?
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29k
БамбарбияКиргуду 10 минут назад
Восходящий поток воздуха перекрыла площадка.Это основа ,которую парапланерист должен знать как дважды два.
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551
ruslan d 53 минуты назад
Чудной дядя ... У меня есть пилотажный змей , так там в инструкции как раз есть схема потоков ветра на краю возвышенности и крайне не рекомендуется там летать . А здесь параплан , и живой человек... Хотя, была история , на даче ВКС летали тройками на небольшой высоте , так один такой парапланерист хотел видимо поближе рассмотреть Сушки ... Вертело его знатно , слава Богу ничего страшного не произошло
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27k
Егор Час назад
Небесные самокатчики
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