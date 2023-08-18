Во Владимирской области парапланерист неудачно приземлился и снес ограждение на смотровой площадке

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Из-за ветра его резко потянуло вниз, что стало причиной столкновения.
Летавший над Клязьмой парапланерист неудачно приземлился на смотровую площадку в Вязниках. Человек на скорости снес ограждение на Венце.
Судя по кадрам, происшествие случилось в 13:09. На записях видно, как человек парит на параплане, и ничего не предвещает беды. Как только он пролетает над смотровой, его резко тянет вниз – и он ногами сносит ограждение. Вероятно, после этого парапланерист летит вниз, однако на кадрах этого уже нет.
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