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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 591 пост • 35 подписчиков подписаться
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Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика

Автор:
17 августа 2023 11:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тренер по боксу   дети   избиение   конфликт   подростки   
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Все произошло в подмосковных Котельниках — мужчина по имени Геннадий Мартынов, по совместительству еще и тренер по боксу, подошел к детям, чтобы высказать им претензии по неизвестному поводу, а после ударил одного из них по затылку, после чего завалил на асфальт.

Напуганные друзья подростка пытались вступиться, но ничего не вышло.


Мартынова оттащил от избитого мальчика случайный прохожий. Родители отвезли ребенка в травмпункт, где сняли побои, а после написали заявления. Сестра ребенка заявила, что полиция вызывала Геннадия на допрос, но через некоторое время отпустили после того, как последний заявил, что ребенок на него кинулся с ножом.


Судя же по кадрам, первый удар был нанесен именно мужчиной, а в руках мальчика не было никакого ножа.

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Метки: Видео   Тренер по боксу   дети   избиение   конфликт   подростки   
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53  комментария
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446
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Опять же нет предыстории конфликта.
Как вариант: сидели матюкались, подошедшего сделать замечание также послали найух.
И понеслось...
Вот что-то не верится мне что мужик на ровном месте накинулся на школоту.
Правда, последний удар ногой по голове явно был лишним.
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5k
Михаил 6 минут назад
«Что-то здесь мочой запахло.»
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545
ghor 6 минут назад
Помнится в советское время был очень хороший фильм "Пацаны". Там тренер по боксу встречает такую же компанию хулиганья, которые на него нарываются. Так в место того чтоб их бить, он приглашает их к нему в секцию, заниматься боксом. Ну, и как водится, воспитывает их там. А тут... ТРЕНЕР бьёт 12 летнего пацана ногами... Нашёл бы папашку... Дерьмо-человек!
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1k
Kra 12 минут назад
мда... похоже, послал пацан тренера и огрёб...
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6k
мемфрид 14 минут назад
"дети" наверное шумели, может ещё и подъезд обосрали. Но, это не повод дубасить пацана вот так вот. По крайней мере, не на камеру)
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5k
Трям 16 минут назад
Он же тренер. Значит это была тренировка!
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6
Pyramid Head 19 минут назад
я хз что там случилось, но видос мне нравится
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−8
александр коровкин 22 минуты назад
жирного музозвона набутылить и на 25 лет строгача
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10k
Игорь 23 минуты назад
нож - не видел, видел - пистолет :)
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3k
Сергей Конюхов 24 минуты назад
Пи@дить,пи@дить и ещё раз пи@дить!!! Выросло уже несколько полностью потерянных поколений,которые не знают элементарных правил поведения в общественных местах и вообще выросли в атмосфере вседозволенности и безнаказанности.Наглые и отмороженные мрази!!! Родители у них такие же.Больше чем уверен,что просто вывели мужика из себя своим скотским поведением.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
ОН ВЕРНУЛСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1k
гоша гога Полчаса назад
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1k
Opliut Полчаса назад
Битиё определяет сознание. Это истина жизни. Пока дурь не выбьешь она не заканчивается.
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2k
Алексей Полчаса назад
А это точно тренер по боксу? Или имеется ввиду не классический, а пивной?
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39k
Aleks Полчаса назад
Дело Компота живет.
Уверен, недоросль это полностью заслужил.
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16k
Shtoppi 41 минуту назад
щас "ангелочки" такие ох_евшие стали, типа их государство защищает, что они ничтоже сумняшеся ходят и всех нах_й посылают, а потом сопли пускают из всех дыр когда им на их место указывают.
государство делает из пи_дюков быдло и борзоту своими охранными грамотами, а со временем начинается вой и скулеж, мол откуда у нас столько отморозков по улицам бродит, помимо мигрантов.
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4k
Феликс Дзержинский 42 минуты назад
Да эти "пионеры", на улице по которой живу, гораздо меньше этих, п@здюкам лет по шесть, кроют всех }{уями, а их родителям по}{уй. Так что, скорей всего, первые наз@лупались, вот им и прилетело.
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11k
Владимир 46 минут назад
Да по-любому мелкий огрызок виноват. Жаль что из-за опарыша, мужик может присесть. Надеюсь обойдется.
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827
TugoUH Час назад
Если ты сильней - ответственность всегда на тебе, тупо для себя: Ты крепкий здоровый парень, ломаешь вдвое слабее тебя - женщину, ребенка, или просто слабака, повод вообще неважен, совсем. Потому что ты это сделал, не ради справедливости, не ради будущего своих детей, нет, потому что посчитал, что тебе за это ничего не будет, потому что в твоем мозгу было - "а что он мне сделает?". Да ты его победил, кого? Того кто не может тебе ничего ответить, и кто ты после этого? Дно поганое, которое готовое на любую подлость и мерзость, только бы немного глотнуть власти, адреналина, на секунду забыть о своей сути и позорище. О том что ты хуже последнего ничтожества, о том что все что ты есть - это мерзость и гадость, от которой ты сам бежишь, совершая еще большую мерзость и гадость.....
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33k
Юр21 Час назад
Избил млядь! Прямо искалечил! Что делать если у нынешних детей язык развит гораздно сильнее мозгов?
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60
Аврашалом Маркович Час назад
Мысли тренера - "Так, пестюки матерятся, сделаю-ка я им замечание. Что? Как это накуй? Что же делать? О, подниму-ка я себе статью уголовную, а то, что я тренер по боксу, на суде будет являться отягчающим обстоятельством. Какой же я всё-таки гений!"
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