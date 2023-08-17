Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика

Все произошло в подмосковных Котельниках — мужчина по имени Геннадий Мартынов, по совместительству еще и тренер по боксу, подошел к детям, чтобы высказать им претензии по неизвестному поводу, а после ударил одного из них по затылку, после чего завалил на асфальт.
Напуганные друзья подростка пытались вступиться, но ничего не вышло.
Мартынова оттащил от избитого мальчика случайный прохожий. Родители отвезли ребенка в травмпункт, где сняли побои, а после написали заявления. Сестра ребенка заявила, что полиция вызывала Геннадия на допрос, но через некоторое время отпустили после того, как последний заявил, что ребенок на него кинулся с ножом.
Судя же по кадрам, первый удар был нанесен именно мужчиной, а в руках мальчика не было никакого ножа.
Источник:
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Как вариант: сидели матюкались, подошедшего сделать замечание также послали найух.
И понеслось...
Вот что-то не верится мне что мужик на ровном месте накинулся на школоту.
Правда, последний удар ногой по голове явно был лишним.
Уверен, недоросль это полностью заслужил.
государство делает из пи_дюков быдло и борзоту своими охранными грамотами, а со временем начинается вой и скулеж, мол откуда у нас столько отморозков по улицам бродит, помимо мигрантов.