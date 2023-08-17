Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика

Напуганные друзья подростка пытались вступиться, но ничего не вышло.





Мартынова оттащил от избитого мальчика случайный прохожий. Родители отвезли ребенка в травмпункт, где сняли побои, а после написали заявления. Сестра ребенка заявила, что полиция вызывала Геннадия на допрос, но через некоторое время отпустили после того, как последний заявил, что ребенок на него кинулся с ножом.





Судя же по кадрам, первый удар был нанесен именно мужчиной, а в руках мальчика не было никакого ножа.