Пьяные дельтапланеристы в Ленобласти упали на частный дом

Проще, наверное, написать, что уцелело, чем то, что было разрушено. Одной стены у дома, например, больше нет. Нет куска забора, деревьев, задеты провода.
Это произошло вчера вечером в Киришском районе. Дельтаплан упал на дом в СНТ «Березка», повредив его фасад, стеклопакет и спутниковую антенну. Он также оборвал линию электропередач, оставив часть поселка без света.
Прибывшая полиция выяснила, что дельтапланом управлял 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в его отношении составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Пьяный владелец и водитель параплана чудом не пострадал. Он пообещал хозяйке дома починить всё, что наломал, но пропал. За его поиски взялась полиция.
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Думаю, его продажа окупит повреждения.
Пока не видел объявлений - Куплю параплан после аварии.