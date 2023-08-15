Пьяные дельтапланеристы в Ленобласти упали на частный дом

Это произошло вчера вечером в Киришском районе. Дельтаплан упал на дом в СНТ «Березка», повредив его фасад, стеклопакет и спутниковую антенну. Он также оборвал линию электропередач, оставив часть поселка без света.

Прибывшая полиция выяснила, что дельтапланом управлял 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в его отношении составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Пьяный владелец и водитель параплана чудом не пострадал. Он пообещал хозяйке дома починить всё, что наломал, но пропал. За его поиски взялась полиция.