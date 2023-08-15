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Пьяные дельтапланеристы в Ленобласти упали на частный дом

Пьяные дельтапланеристы в Ленобласти упали на частный дом

Автор:
15 августа 2023 13:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: авария   алкоголь   врезался   дельтаплан   полет   пьяный   
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Проще, наверное, написать, что уцелело, чем то, что было разрушено. Одной стены у дома, например, больше нет. Нет куска забора, деревьев, задеты провода.


Это произошло вчера вечером в Киришском районе. Дельтаплан упал на дом в СНТ «Березка», повредив его фасад, стеклопакет и спутниковую антенну. Он также оборвал линию электропередач, оставив часть поселка без света.


Прибывшая полиция выяснила, что дельтапланом управлял 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в его отношении составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).


Пьяный владелец и водитель параплана чудом не пострадал. Он пообещал хозяйке дома починить всё, что наломал, но пропал. За его поиски взялась полиция.

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Метки: авария   алкоголь   врезался   дельтаплан   полет   пьяный   
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8  комментариев
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5k
MPEG-8 Час назад
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10k
BarOb 5 минут назад
как-будто на тракторе летел
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3k
веселый просто 51 минуту назад
А где разрушенная стена? Или от удара с противоположной стороны упала стена?
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606
ruslan d Час назад
на дельтаплан похож
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12k
Евгений Час назад
У моего тестя, сортир на даче покрепче будет, чем этот дом. Может хорошо, что он туда приземлился, а то этот дом, скоро бы сам хозяйку завалил.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Параплан стоит около 200 000
Думаю, его продажа окупит повреждения.
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