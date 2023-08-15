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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 574 поста • 35 подписчиков подписаться
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Двое новосибирцев украли трубу отопления

Двое новосибирцев украли трубу отопления

Автор:
15 августа 2023 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   кража   на металлолом   труба отопления   чудики   
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В Ленинском районе Новосибирска двое мужчин унесли трубу отопления с ремонтной площадки. Произошло все возле дома на улице Невельского, 1/1. Предположительно, трубу воры намеревались сдать на металлолом.

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Метки: Видео   Новосибирск   кража   на металлолом   труба отопления   чудики   
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2  комментария
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90k
Херанука Паибалу 56 минут назад
А не сами ли строители это были ?
или охранник "в тужурке" ?
обеспечили, так сказать "охрану стройматериала"
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1k
Sent 19 минут назад
Кто ж без каски на стройобъекте работает
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Terracotka

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