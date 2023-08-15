Двое новосибирцев украли трубу отопления

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В Ленинском районе Новосибирска двое мужчин унесли трубу отопления с ремонтной площадки. Произошло все возле дома на улице Невельского, 1/1. Предположительно, трубу воры намеревались сдать на металлолом.
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или охранник "в тужурке" ?
обеспечили, так сказать "охрану стройматериала"