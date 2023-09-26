Купальщик на Мойке устроил шоу прохожим, пытаясь уйти от спасателей

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Спасатели на двух лодках с большим трудом вытащили из воды пловца, который совсем не хотел спасаться.
Молодой человек, устроивший осенний заплыв, упорно не давался в руки сотрудников МЧС и Поисково-спасательной службы Петербурга, которые кружили рядом с ним на двух лодках. Им на подмогу приехали пожарные и спустили к воде лестницу.
Наконец, пловца удалось выловить и затащить на борт. Спасателям пришлось держать его, чтобы он снова не ускользнул в воду.
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