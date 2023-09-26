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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 750 постов • 41 подписчик подписаться
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Купальщик на Мойке устроил шоу прохожим, пытаясь уйти от спасателей

Купальщик на Мойке устроил шоу прохожим, пытаясь уйти от спасателей

Автор:
26 сентября 2023 11:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   купальщик   купание   мойка   мужчина   спасатели   
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Спасатели на двух лодках с большим трудом вытащили из воды пловца, который совсем не хотел спасаться.

Молодой человек, устроивший осенний заплыв, упорно не давался в руки сотрудников МЧС и Поисково-спасательной службы Петербурга, которые кружили рядом с ним на двух лодках. Им на подмогу приехали пожарные и спустили к воде лестницу.


Наконец, пловца удалось выловить и затащить на борт. Спасателям пришлось держать его, чтобы он снова не ускользнул в воду.

Источник:

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Метки: Видео   купальщик   купание   мойка   мужчина   спасатели   
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4  комментария
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banzai7 57 минут назад
Питер. Осень. Обострение.
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sapér Vodička 9 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
Marlboro 12 минут назад
Не благодарите :)
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bad-bubble 42 минуты назад
Теперь в дурку оформят. Пятно на всю жизнь заработал.
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