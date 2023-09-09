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Мастерски ушёл от ответа

Мастерски ушёл от ответа

Автор:
09 сентября 2023 10:27
Сообщество : Политика
Метки: Видео   мужчина   о пропаже средств.   обмарок   потерял сознание   ушёл от ответа   
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Нигерийский чиновник притворился, что потерял сознание после того, как его спросили о пропаже средств.

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Метки: Видео   мужчина   о пропаже средств.   обмарок   потерял сознание   ушёл от ответа   
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Юрий 56 минут назад
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