Мастерски ушёл от ответа

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Нигерийский чиновник притворился, что потерял сознание после того, как его спросили о пропаже средств.
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