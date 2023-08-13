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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 561 пост • 34 подписчика подписаться
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В Самаре подросток жестоко избил мужчину из-за просьбы не пить пиво на детской площадке

В Самаре подросток жестоко избил мужчину из-за просьбы не пить пиво на детской площадке

Автор:
13 августа 2023 09:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Самара   замечание   избил   на детской площадке   подросток   
2098
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Местный житель заметил, что подростки сломали ворота и проникли в частный двор ЖК, чтобы посидеть и выпить алкоголь.

Он попросил покинуть территорию, но один из пьяных парней неожиданно мощно ударил взрослого оппонента, а после добил ногой по лицу.


Теперь молодой в розыске.


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Метки: Видео   Самара   замечание   избил   на детской площадке   подросток   
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20  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Я думал СВО уже очистило наши города от подобного быдла... Видимо не до конца еще.
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4k
TOROID 3 минуты назад
Он у лежащего мужчины вроде что-то снимал или вытаскивал. Тогда это еще и разбой.
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11k
Властелин 9 минут назад
Что за удовольствие пить пиво на детских площадках.
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5k
Михаил 19 минут назад
Второго малолетнего иплана тоже привлечь за цвет одежи.
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13k
кот базилий Час назад
Не показывает видео почему то?
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6k
Старичок Час назад
зачем лезть на рожон, когда существует правоохранительная система?
позвонил бы в полицию и всех делов. для чего строить из себя героя?
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2k
kuchipachi Час назад
Когда мужики бьют подростков - это неправильно. Всегда встаю на сторону подростков. Тут наоборот. Подросток просто иплан. И по праву заработал проблем себе в жизни. Как и все те мужики, которые били заведомо слабых подростков. Нормальные люди разговаривают так, что нужды бить не будет.
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4k
Alex Час назад
Теперь будет на Зоне орально и анально обслуживать сидельцев.
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Теперь будет пить воду в камере.
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6k
hhwost 2 часа назад
частная собственность есть частная собственность, не звали - не входи.
но вот "попросил" - как надо "попросить", чтобы по морде дали? стопудово в просьбе присутствовали "всем известные слова на "е", "п" и "х""
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