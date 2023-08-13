В Самаре подросток жестоко избил мужчину из-за просьбы не пить пиво на детской площадке

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Местный житель заметил, что подростки сломали ворота и проникли в частный двор ЖК, чтобы посидеть и выпить алкоголь.
Он попросил покинуть территорию, но один из пьяных парней неожиданно мощно ударил взрослого оппонента, а после добил ногой по лицу.
Теперь молодой в розыске.
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позвонил бы в полицию и всех делов. для чего строить из себя героя?
но вот "попросил" - как надо "попросить", чтобы по морде дали? стопудово в просьбе присутствовали "всем известные слова на "е", "п" и "х""