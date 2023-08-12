Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения

Тогда одна из сотрудниц забрала кота к себе домой для наблюдения и корректировки диеты. За месяц годовалый Беляш похудел с 7,3 до 5,5 кг.

«Он вернулся на работу — уже неделю выезжает с пожарными. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли».

Теперь спасатели снова берут его с собой, когда выезжают на профилактические мероприятия к школьникам и дошколятам или вызволять из сложных ситуаций других котов.