Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения

Ранее местные СМИ сообщили, что Беляша отстранили от работы, потому что он сильно поправился, начал застревать между батареей и стеной. Кота посадили на диету на работе, но он начал искать калории на улице и отравился.
Тогда одна из сотрудниц забрала кота к себе домой для наблюдения и корректировки диеты. За месяц годовалый Беляш похудел с 7,3 до 5,5 кг.
«Он вернулся на работу — уже неделю выезжает с пожарными. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли».
Теперь спасатели снова берут его с собой, когда выезжают на профилактические мероприятия к школьникам и дошколятам или вызволять из сложных ситуаций других котов.
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