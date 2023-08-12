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Сообщество Без кота и жизнь не та 1699 постов • 479 подписчиков подписаться
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Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения

Кот Беляш вернулся на работу в вологодскую службу спасения

Автор:
12 августа 2023 10:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   беляш   животные   кот   милота   похудел   служба   
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Ранее местные СМИ сообщили, что Беляша отстранили от работы, потому что он сильно поправился, начал застревать между батареей и стеной. Кота посадили на диету на работе, но он начал искать калории на улице и отравился.

Тогда одна из сотрудниц забрала кота к себе домой для наблюдения и корректировки диеты. За месяц годовалый Беляш похудел с 7,3 до 5,5 кг.


«Он вернулся на работу — уже неделю выезжает с пожарными. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли».


Теперь спасатели снова берут его с собой, когда выезжают на профилактические мероприятия к школьникам и дошколятам или вызволять из сложных ситуаций других котов.


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Метки: Видео   беляш   животные   кот   милота   похудел   служба   
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3  комментария
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1k
Бывалый Час назад
Раньше я был гооораааааздо красивее.
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199
Павел Верещагин Полчаса назад
ну,успехов ему в трудовой деятельности!быть примером для всех котовасий
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11k
Летучий Мыш Час назад
Не, ну беляш - это все таки такое круууглое, нажооористое. Кот просто имени соответствовал. А худой- ну что за беляш? так, чебурек. Ему , кстати , Чебуреком вполне подошло бы быть
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