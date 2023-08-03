Вологодского кота-спасателя с позывным Беляш отстранили от службы

В Вологде - переполох. Самого знаменитого спасателя отстранили от несения службы. Его позывной - Беляш, а еще он кот. Может, потому что он черненький. Или... потому что пухленький.

Кот прибился к спасателям еще в мае. Его подлечили, сделали прививку. От любви или, как подозревает редакция, из-за попустительства на службе, кот раздобрел. И с ним даже случались курьезные случаи - однажды он застрял между батареей и стеной своими толстыми щеками.

И его посадили на диету. Но результатов не добились - кто-то его втихую подкармливал. С личным составом была проведена беседа о недопущении перекорма. Была установлена строгая диета - питание исключительно по часам. И вот:

"Все были довольны такому, кроме Беляша. И он, не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, ну и получил расстройство желудка", - сообщили спасатели и проблеме.