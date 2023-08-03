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Вологодского кота-спасателя с позывным Беляш отстранили от службы

Вологодского кота-спасателя с позывным Беляш отстранили от службы

Автор:
03 августа 2023 08:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   беляш   диета   животные   кот   служба   толстенький   фото   
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Его отправили поправлять здоровье.

В Вологде - переполох. Самого знаменитого спасателя отстранили от несения службы. Его позывной - Беляш, а еще он кот. Может, потому что он черненький. Или... потому что пухленький.

Кот прибился к спасателям еще в мае. Его подлечили, сделали прививку. От любви или, как подозревает редакция, из-за попустительства на службе, кот раздобрел. И с ним даже случались курьезные случаи - однажды он застрял между батареей и стеной своими толстыми щеками.


И его посадили на диету. Но результатов не добились - кто-то его втихую подкармливал. С личным составом была проведена беседа о недопущении перекорма. Была установлена строгая диета - питание исключительно по часам. И вот:


"Все были довольны такому, кроме Беляша. И он, не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, ну и получил расстройство желудка", - сообщили спасатели и проблеме.


Отравившегося котика отправили на домашний режим: "...всей службой приняли решение, что лучше ему будет лечиться дома, у одного из наших".

Но тут всполошились поклонники котика - любимец пропал! Что случилось?


О самочувствии пушистого спасателя рассказали в соцсетях: "Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно. В скором временем он снова будет мелькать в вашей ленте".


У кота на службе своя лежанка и место питания. Кот как член команды частенько участвует в выездах. Например, при водном патрулировании его место - у руля катера. Как-то выезжали в детский сад - там хозяйничали чайки, нападали на ребятишек. Один вид пушистого хищника привел птиц в чувство. Спасатели воспользовались заминкой - и их гнездо было перемещено.

P.S. И - самые последние новости от Беляша. Только что в группе "Спасатели Вологда" ВКонтакте появилась информация: "Сегодня у Беляшика был прием у ветврача. По поводу лечения и как у него в целом здоровье. Когда он садился на диеты, вес был 7.3 кг. (Очень толстенький). После лечения и диеты, наш толстячек скинул вес, на данный момент весы показывают 6.2 кг. Беляшик чувствует себя чудесно и скоро сможет вернуться к службе".


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Метки: Видео   беляш   диета   животные   кот   служба   толстенький   фото   
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3  комментария
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10k
MUZSER Час назад
Только вчера про него узнал, а тут уже полная информация
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20k
scorpick 19 минут назад
Супер пост для сайта хорошего настроения
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Класс. Мне понравилось. Давайте больше!!!
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