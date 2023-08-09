В Мурино борьба мужчин за тротуар закончилась стрельбой

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Водитель посигналил пешеходу, который шёл посреди дороги в муринском дворе, и получил два выстрела в глаза из аэрозольного пистолета
Перепуганная жена водителя, голосящая на видео, обратилась в полицию. Стрелка задержали, им оказался 29-летний местный безработный по имени Максим.
Следователи готовятся возбудить уголовку за хулиганство.
Пострадавший водитель в норме.
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17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.
17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.
пистоны?
поплачет и перестанет. может и правда сам виноват был?
поплачет и перестанет. может и правда сам виноват был?
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