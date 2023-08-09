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В Мурино борьба мужчин за тротуар закончилась стрельбой

В Мурино борьба мужчин за тротуар закончилась стрельбой

Автор:
09 августа 2023 08:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мурино   водитель   конфликт   стрельба   тротуар   
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Водитель посигналил пешеходу, который шёл посреди дороги в муринском дворе, и получил два выстрела в глаза из аэрозольного пистолета


Перепуганная жена водителя, голосящая на видео, обратилась в полицию. Стрелка задержали, им оказался 29-летний местный безработный по имени Максим.


Следователи готовятся возбудить уголовку за хулиганство.


Пострадавший водитель в норме.

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Метки: Видео   Мурино   водитель   конфликт   стрельба   тротуар   
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36  комментариев
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
17. Движение в жилых зонах
17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.
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5k
Психологическая поддержка 50 минут назад
Я так понимаю бл*дина ехала и сигналила пешеходу на придомовой территории (судя по тому как гангстер говорит: "еще раз посигналишь"), судя по припаркованным машинам, муж наглой бл*дины вышел разбираться за что получил в [мат] газом, причем парень не атаковал а стрелял на выпады мужа бл*дины, а потом спокойно ретировался, т.е. защищался и отстаивал свои гражданские права.
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1k
Igor Grishaev 51 минуту назад
Понастроили человейников, ни пройти , на проехать, ни повепнуться. Теснота ведёт к обидам.
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465
стеклоВАТА Час назад
как то выстрелов не слышно..
пистоны?
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77
Кос стеклоВАТА Час назад
Это аэрозольный пистолет, можно сказать плюется газом, стреляет практически бесшумно. https://pioner-official.ru/https://pioner-official.ru/
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465
стеклоВАТА Кос Час назад
а ну тогда и не пистолет.. так баллончик.
поплачет и перестанет. может и правда сам виноват был?
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465
стеклоВАТА Кос Час назад
а ну тогда и не пистолет.. так баллончик.
поплачет и перестанет. может и правда сам виноват был?
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956
ruslan d 2 часа назад
Продолжаем голосовать за короткоствол ?
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118
hasek39 2 часа назад
Ну , что сказать кто живет в Питере знает кто живет в славном городе мурино одно большое гетто- выгребная яма , в которую стекаются со всей РФ в массе своей маргиналы, хотя муринцы очень гордятся своим районом
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