FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 537 постов • 29 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Мощный потоп уносит дома в столице Аляски

Мощный потоп уносит дома в столице Аляски

Автор:
07 августа 2023 11:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аляска   Видео   в мире   дом   наводнение   рухнул в реку   
1530
1
1

Дом рухнул в реку Менденхолл в столице штата Аляска, городе Джуно, из-за эрозии на фоне сильного наводнения. Которое, в свою очередь, происходит из-за таяния ледника.

Городские власти говорят, что ледник тает быстрее из-за повышения температуры, и к 2050 году он может значительно уменьшиться, что приведет к еще более интенсивным наводнениям в регионе. Так что этим особнякам на береговой линии недолго осталось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Аляска   Видео   в мире   дом   наводнение   рухнул в реку   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр 2 часа назад
Нефиг было строить свои хибары на берегу. Так им и надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Николай 7 минут назад
Не, вот серьезно. На Аляске проблема с землей чтоль чтобы строить так дома?:))) Вот почему нельзя было 100 метров от берега построить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 15 минут назад
Шикарный пример того, как НЕ надо строить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 19 минут назад
Красмсному дому справа тоже хана. А всё потому, что строили идиоты. То и стоило ожидать. Кстати, Аляска не Флорида, А дом, традиционног для США, "картонный" Из фанеры и палок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Виноваты в этом норвежцы со своим вулканом и хохлы с Майданом, ибо созданный дым вызвал "тепличный эффект". а дальше по законам Природы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Скептик-материалист 41 минуту назад
Стихии пофик скока ты отдал денех за такое козырное местечко для особняка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Дом попал в "Секунды Сурка", 3 раза повторилась петля, уникальный случай ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
Olldd Час назад
Ну вот и крыша поехала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1159610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#в мире#авто аварии#машина#новости#Россия#девушки#подборка
#животные#люди#Прикол#аварии#автомир#забавно#сарказм#рыба#рыбалка#собака
#СССР#ДТП#дети#автомобили#удивительно#интересно#Реакция#пляж#смертельное ДТП#красота
Тату реализм Тату реализм Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться