Мощный потоп уносит дома в столице Аляски

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Дом рухнул в реку Менденхолл в столице штата Аляска, городе Джуно, из-за эрозии на фоне сильного наводнения. Которое, в свою очередь, происходит из-за таяния ледника.
Городские власти говорят, что ледник тает быстрее из-за повышения температуры, и к 2050 году он может значительно уменьшиться, что приведет к еще более интенсивным наводнениям в регионе. Так что этим особнякам на береговой линии недолго осталось.
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Метки: Аляска Видео в мире дом наводнение рухнул в реку
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