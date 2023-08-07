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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 537 постов • 29 подписчиков подписаться
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Парень пытался обнести "Фамилию", но попался, оставил улику — свой студенческий билет

Парень пытался обнести "Фамилию", но попался, оставил улику — свой студенческий билет

Автор:
07 августа 2023 10:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вор   джинсы   магазин фамилия   студент   студенческий билет   
786
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27-летний Никита заявился в аутлет за полчаса до закрытия. Выбрал джинсы и кроссы на 10к, в примерочной содрал все магниты и натянул новый шмот — на это ушло почти 30 минут. Спокойно вышел из кабинки, свои обноски бросил где-то по дороге. Но на выходе его уже ждали люди в чёрном.


Вора начали ловить, как прусака на кухне, гоняя из одного угла в другой. Одному из сотрудников удалось ухватиться за футболку Никитоса — та дала трещину и отпустила хозяина. С голым торсом парень бросился бежать, сверкали только пятки спёртых тяг. А на полу магазина остался лежать его студенческий билет.

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Метки: Видео   вор   джинсы   магазин фамилия   студент   студенческий билет   
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2  комментария
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28
grazoe 20 минут назад
из кражи стало грабежом.... Но если бы это был негр в америке - то ему бы ещё компенсацию магазин выплатил ))
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28k
Lehoia 43 минуты назад
"содрал все магниты"
Ссылка youtu.be
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