Парень пытался обнести "Фамилию", но попался, оставил улику — свой студенческий билет

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27-летний Никита заявился в аутлет за полчаса до закрытия. Выбрал джинсы и кроссы на 10к, в примерочной содрал все магниты и натянул новый шмот — на это ушло почти 30 минут. Спокойно вышел из кабинки, свои обноски бросил где-то по дороге. Но на выходе его уже ждали люди в чёрном.
Вора начали ловить, как прусака на кухне, гоняя из одного угла в другой. Одному из сотрудников удалось ухватиться за футболку Никитоса — та дала трещину и отпустила хозяина. С голым торсом парень бросился бежать, сверкали только пятки спёртых тяг. А на полу магазина остался лежать его студенческий билет.
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