Парень пытался обнести "Фамилию", но попался, оставил улику — свой студенческий билет



27-летний Никита заявился в аутлет за полчаса до закрытия. Выбрал джинсы и кроссы на 10к, в примерочной содрал все магниты и натянул новый шмот — на это ушло почти 30 минут. Спокойно вышел из кабинки, свои обноски бросил где-то по дороге. Но на выходе его уже ждали люди в чёрном.