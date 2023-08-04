Бойцы задержали и поместили в изолятор сбежавшего козла

Нарушитель отвязался и сбежал со двора. Хозяин рассылал по сети ориентировки, но телефон молчал. Наконец звонок, да не от кого-то, а из Росгвардии. Оказалось, следили за порядком на улицах и заметили подозрительного с рогами. Бойцы не подвели: произвели задержание, доставили в отдел, отправили за решётку.