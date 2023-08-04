Бойцы задержали и поместили в изолятор сбежавшего козла

909
1
1
Нарушитель отвязался и сбежал со двора. Хозяин рассылал по сети ориентировки, но телефон молчал. Наконец звонок, да не от кого-то, а из Росгвардии. Оказалось, следили за порядком на улицах и заметили подозрительного с рогами. Бойцы не подвели: произвели задержание, доставили в отдел, отправили за решётку.
Беглеца вернули в родное стойло, хозяин рад, казалось бы, хеппи-энд. Нет, через пару часов свободолюбивый Вася учинил рецидив, но быстро вернулся сам. Ещё свежи воспоминания о полицейском изоляторе.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама