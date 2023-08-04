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Бойцы задержали и поместили в изолятор сбежавшего козла

Бойцы задержали и поместили в изолятор сбежавшего козла

Автор:
04 августа 2023 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   забавно   изолятор   козел   полиция   
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Нарушитель отвязался и сбежал со двора. Хозяин рассылал по сети ориентировки, но телефон молчал. Наконец звонок, да не от кого-то, а из Росгвардии. Оказалось, следили за порядком на улицах и заметили подозрительного с рогами. Бойцы не подвели: произвели задержание, доставили в отдел, отправили за решётку.

Беглеца вернули в родное стойло, хозяин рад, казалось бы, хеппи-энд. Нет, через пару часов свободолюбивый Вася учинил рецидив, но быстро вернулся сам. Ещё свежи воспоминания о полицейском изоляторе.

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Метки: Видео   Прикол   забавно   изолятор   козел   полиция   
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2  комментария
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Alex Час назад
Да... Вот ведь козел
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Lexx Час назад
Козёл решил, что лучше вернуться самому, а то ведь так и сожрать могут.
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