Сотрудник казахстанского банка вынес из хранилища в рукаве халата более 600 млн тенге

Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге (124 873 643 руб).





Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 до 4 млн тенге за раз.





Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023 годов, где зафиксированы факты хищения денежных средств, путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата.

Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении.

В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.





Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.





Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.