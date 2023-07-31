Челябинцам предлагали сделать фото с заражённым сальмонеллёзом питоном

Всё удовольствие стоило 400 рублей для детей, 700 — для взрослых.



Причём на ваш же телефон. А в качестве бонуса — возможное заражение опасной болезнью. Заезжие "бизнесмены" всем желающим давали в руки змей и сов, чтобы сделать эффектные фото. Но некоторые жители всё же обратили внимание на нездоровый вид несчастных животных и обратились в Роспотребнадзор.



Ожидаемо никаких документов на зверушек предприниматели показать не смогли и во время проверки просто сбежали, бросив весь свой передвижной зоопарк на лавочке. Осиротевших питомцев отправили в ветеринарный центр, где у одного из питонов выявили сальмонеллёз. Болезнь легко передаётся через прикосновения, а последствия её могут быть самыми тяжёлыми, вплоть до летального исхода.



Вопрос о том, сколько челябинцев подхватили инфекцию, подержав змейку, пока остаётся без ответа.

