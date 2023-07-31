FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14431 пост • 1684 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Челябинцам предлагали сделать фото с&nbsp;заражённым сальмонеллёзом питоном

Челябинцам предлагали сделать фото с заражённым сальмонеллёзом питоном

Автор:
31 июля 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   питон   сальмонеллёз   фото   челябинск   
887
1
1

Заразный сальмонеллёз обнаружили у питона, с которым гастролёры-фотографы предлагали сняться прохожим на улицах Челябинска.

Всё удовольствие стоило 400 рублей для детей, 700 — для взрослых.

Причём на ваш же телефон. А в качестве бонуса — возможное заражение опасной болезнью. Заезжие "бизнесмены" всем желающим давали в руки змей и сов, чтобы сделать эффектные фото. Но некоторые жители всё же обратили внимание на нездоровый вид несчастных животных и обратились в Роспотребнадзор.

Ожидаемо никаких документов на зверушек предприниматели показать не смогли и во время проверки просто сбежали, бросив весь свой передвижной зоопарк на лавочке. Осиротевших питомцев отправили в ветеринарный центр, где у одного из питонов выявили сальмонеллёз. Болезнь легко передаётся через прикосновения, а последствия её могут быть самыми тяжёлыми, вплоть до летального исхода.

Вопрос о том, сколько челябинцев подхватили инфекцию, подержав змейку, пока остаётся без ответа.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   питон   сальмонеллёз   фото   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
sedoisever Час назад
А как бы люди заразились? Они его ели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
57k
Олег Полчаса назад
ну хоть не триппер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329330



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#кино#сарказм#знаменитости#мигранты#алкоголь#фильм
#животные#история#Прикол#милота#Россия#интересно#пассажиры#подборка#роль
#СССР#в мире#забавно#новости#медведь#Китай#США#драка#съемка
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться