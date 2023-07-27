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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 481 пост • 26 подписчиков подписаться
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Мужчина в Татарстане ударил детского врача за отказ принять его дочь без записи

Мужчина в Татарстане ударил детского врача за отказ принять его дочь без записи

Автор:
27 июля 2023 09:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Отец года   Татарстан   врач   негатив   ребенок   удар   
2258
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Житель Альметьевска ударил женщину-врача в детской городской больницы, так как его дочь не приняли вне очереди.

Отец привел 12-летнего ребенка с ушной пробкой к врачу без записи. Он ворвался в кабинет, где проводился прием, однако ему отказали, так как случай не экстренный, а прием ведется строго по записи.


По словам пострадавшего медика, мужчина ударил ее по голове амбулаторной картой. После вышел из кабинета и удерживал дверь, чтобы врач не позвала на помощь. Далее, поделилась врач, он вошел в кабинет и толкнул ее, после чего она вышла через другую дверь и позвала подмогу. Все происходило на глазах у девочки.


После произошедшего коллеги вызвали сотрудников полиции. Пострадавшая написала заявление на дебошира,.

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Метки: Видео   Отец года   Татарстан   врач   негатив   ребенок   удар   
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32  комментария
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14k
Kostick 2 часа назад
онжебатька теперь себе пробку чуть в иное место, нежели ухо, придумал на ровном месте))
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71
Андрей Граф 20 минут назад
посадить года на три
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4k
foggen2 41 минуту назад
Человек,который не уважает учителей,врачей и дворников обречён жить в грязи.Больным и тупым.
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3
ДлинныйЧулок 43 минуты назад
Это менталитет.
Не только Альметьевск или Татарстан; берите шире, Федеральный округ.
"МНЕ! НАДО!" всегда преобладает над приличиями, совестью, долгом, правилами и т. д.
Случай в Альметьевске просто чутка поярче иллюстрирует такое миропонимание, не более того.
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681
ZeroCross.ru 47 минут назад
как-то голос потерял (фарингит) и бронхит начался...явился в поликлинику в первый раз за 10 лет, пошел через платный отдел - ну там очень все приветливые :) - сказали Вас без очереди вызовут - я 3 часа ждал, все кто в очереди сидел на меня торжествующе зыркали. В итоге лор отправил к терапевту, терапевт спросил чего я хочу, я захотел хотя бы рецепт на антибиотик, он его выписал - я пошел в аптеку и продавец смеется - тут на латыни написано пожелание всем здоровья :) Короче сумамед пропил - сразу пошла положительная динамика.
Ну всем здоровья :) и гугл в помощь :)
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656
Aurelian 53 минуты назад
Позор, кусок говна весом в 60 кг, опозорился на всю страну, опозорил дочку. Если острые боли- вызывай скорую, это работает!!!
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36k
russger 57 минут назад
А мужчина тут где?
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296
DrEris Час назад
Дрыщ только против женщин может, сразу испугался что может мужчин позвать и удерживал, мерзкое трусливое существо
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1k
SmartCat101 Час назад
овцеёб даже пользование поликлиникой освоить не в состоянии !!!

департировать без права взврата всё его семейство !!! семейство сейчас о вцеёба после отсидки
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3k
poбт Час назад
не для того он свой цветочек растил чтоб в очереди стоять
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754
Димыч Час назад
У меня такое впечатление, что врачам (скорой помощи особенно), уже нужно выдавать спецсредства. То ли народ звереет с каждым днём, то ли статус врача, учителя и других профессий опустили ниже плинтуса. Или же всё вместе.
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16k
_delphin_ Час назад
Теперь будет пару лет ребетенку письма писать мелким подчерком.
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12k
Karelian Час назад
Нахрена этих уродов называть мужчинами, мужчины так себя не ведут.
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12k
кот базилий 2 часа назад
Хулиганка и два года желательно, нееет опять "простит" гуманный.Это уже норма - ударить и никаких последствий. Вот если бы он судью колотушкой стукнул - 8 лет минимум.
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4k
Григорий 2 часа назад
обезьяноподобный житель надо полагать?
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296
Pi11igrim 2 часа назад
Видимо не от хорошей жизни он пришел туда без записи. Номерок этот фик получишь, за 2 недели уже все разобрано. Здесь видимо острая боль в ухе у ребенка, а врач без номерка отказалась принимать. Вот он и психанул
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Вот ещё один повод переходить на электронную медкарту - ею врача по голове не ударишь))
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2k
Tambabashi 2 часа назад
В фильме "Ирландец" с Робертом Де Ниро, отец избил местного пекаря за то, что тот оскорбил дочь, с того самого дня обе его дочери перестали с ним разговаривать и особенно жаловаться в доме на какие либо проблемы, до самой смерти младшая дочь, которая была свидетелем избиения пекаря, так и не простила отца и всячески избегала с ним встреч. Так и здесь, отец не задумывается о том, что чувствует его дочь.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Даже в уголовной среде существовал негласный запрет поднимать руку на врача и священника. А теперь это в обществе сплошь и рядом, как индикатор его состояния.
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3k
Alex 2 часа назад
Опять обезьяну забыли закрыть в клетке.
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