Мужчина в Татарстане ударил детского врача за отказ принять его дочь без записи

Отец привел 12-летнего ребенка с ушной пробкой к врачу без записи. Он ворвался в кабинет, где проводился прием, однако ему отказали, так как случай не экстренный, а прием ведется строго по записи.





По словам пострадавшего медика, мужчина ударил ее по голове амбулаторной картой. После вышел из кабинета и удерживал дверь, чтобы врач не позвала на помощь. Далее, поделилась врач, он вошел в кабинет и толкнул ее, после чего она вышла через другую дверь и позвала подмогу. Все происходило на глазах у девочки.





После произошедшего коллеги вызвали сотрудников полиции. Пострадавшая написала заявление на дебошира,.