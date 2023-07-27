Мужчина в Татарстане ударил детского врача за отказ принять его дочь без записи

Житель Альметьевска ударил женщину-врача в детской городской больницы, так как его дочь не приняли вне очереди.
Отец привел 12-летнего ребенка с ушной пробкой к врачу без записи. Он ворвался в кабинет, где проводился прием, однако ему отказали, так как случай не экстренный, а прием ведется строго по записи.
По словам пострадавшего медика, мужчина ударил ее по голове амбулаторной картой. После вышел из кабинета и удерживал дверь, чтобы врач не позвала на помощь. Далее, поделилась врач, он вошел в кабинет и толкнул ее, после чего она вышла через другую дверь и позвала подмогу. Все происходило на глазах у девочки.
После произошедшего коллеги вызвали сотрудников полиции. Пострадавшая написала заявление на дебошира,.
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Не только Альметьевск или Татарстан; берите шире, Федеральный округ.
"МНЕ! НАДО!" всегда преобладает над приличиями, совестью, долгом, правилами и т. д.
Случай в Альметьевске просто чутка поярче иллюстрирует такое миропонимание, не более того.
Ну всем здоровья :) и гугл в помощь :)
департировать без права взврата всё его семейство !!! семейство сейчас о вцеёба после отсидки