Не все коты боятся пылесосов

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Этот рыжий кот совсем не боится пылесоса. Более того, он животному даже нравится.
Пылесось меня полностью
Животное подходит к хозяйке, чтобы она пропылесосила его и возмущается, когда женщина делает перерывы.
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