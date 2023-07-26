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Сообщество Без кота и жизнь не та 1672 поста • 475 подписчиков подписаться
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Не все коты боятся пылесосов

Не все коты боятся пылесосов

Автор:
26 июля 2023 08:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
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Этот рыжий кот совсем не боится пылесоса. Более того, он животному даже нравится.

Пылесось меня полностью

Животное подходит к хозяйке, чтобы она пропылесосила его и возмущается, когда женщина делает перерывы.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
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4  комментария
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30k
Юрий 56 минут назад
У меня был кот, который также поступал. При включении пылесоса, подходил и ложился сначала на один бок, потом переворачивался на другой. Наверное было лень вылизывать шерсть...
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3k
Pioner76 9 минут назад
Не все пылесосы боятся котов.
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1k
an-bask 23 минуты назад
Вспомнил, знакомой дочка робот пылесос подарила, а у неё йорки 2 штуки, те давай воевать с ним, кусать за корпус. Но ещё они офигели когда пылесос покусился на их миски с едой
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13k
Андрей А Полчаса назад
У меня то же рыжий и то же с детства не боится пылесоса)) Правда пылесосить себя не просит
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