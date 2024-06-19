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Необычный вариант использования робота-пылесоса

Необычный вариант использования робота-пылесоса

Автор:
19 июня 2024 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   забавно   интересно   пылесос   робот-пылесос   
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Пара использует свой робот-пылесос в качестве доставщика семечек, который также оперативно убирает шелуху.

Изобретение роботов-пылесосов облегчило жизнь миллионам людей, которым было лень самостоятельно делать регулярную уборку. Но пара из этого видео вышла на совершенно новый уровень лени, когда решила использовать свой робот-пылесос в качестве доставщика семечек, который также мгновенно убирает шелуху.

Единственный минус этого необычного способа использования пылесоса — нужно постоянно следить за его передвижениями и удерживать в пределах одной части комнаты. Но авторы ролика с легкостью решили и эту проблему. Ленивые изобретатели.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   забавно   интересно   пылесос   робот-пылесос   
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Berserk Минуту назад
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Себастьян Перейра
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