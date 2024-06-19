Необычный вариант использования робота-пылесоса

Пара использует свой робот-пылесос в качестве доставщика семечек, который также оперативно убирает шелуху.
Изобретение роботов-пылесосов облегчило жизнь миллионам людей, которым было лень самостоятельно делать регулярную уборку. Но пара из этого видео вышла на совершенно новый уровень лени, когда решила использовать свой робот-пылесос в качестве доставщика семечек, который также мгновенно убирает шелуху.
Единственный минус этого необычного способа использования пылесоса — нужно постоянно следить за его передвижениями и удерживать в пределах одной части комнаты. Но авторы ролика с легкостью решили и эту проблему. Ленивые изобретатели.
Источник:
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