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Сообщество Без кота и жизнь не та 2473 поста • 522 подписчика подписаться
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Робот-пылесос с режимом уборки котов

Робот-пылесос с режимом уборки котов

Автор:
26 июня 2024 07:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   пылесос   робот-пылесос   
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Кот мирно отдыхал на полу и готовился погрузиться в сон. Питомец не подозревал, что через несколько секунд робот-пылесос воспримет его как большую кучу грязи и захочет убрать.

Задача робота-пылесоса проста, но в то же время очень важна: он ответственен за то, чтобы пол жилища был чист. И хорошее устройство выполнит свою задачу во что бы то ни стало.

Электронного работника из этого видео явно можно отнести к хорошим устройствам, ведь он умудрился убрать с пола… кота. Конечно, пушистый был не особенно согласен с этим, но робот не оставил ему выбора, задвинув возмущающийся комок шерсти под кресло.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   пылесос   робот-пылесос   
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Alex 24 минуты назад
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661
Шурман 14 минут назад
Хотел спросить у кого есть эта штука , он вообще нормально убирает или нет ? меня жена раскручивает на 2 таких один для первого этажа второй для второго , кстати а если ковры еще лежат как он их обходит ?:)
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12k
RIZ deadening 20 минут назад
Мой кот, сразу пылесос воспринял как угрозу и ныкается повыше когда он работает.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3351 пост (3293 в горячем)

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