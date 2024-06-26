Робот-пылесос с режимом уборки котов

Кот мирно отдыхал на полу и готовился погрузиться в сон. Питомец не подозревал, что через несколько секунд робот-пылесос воспримет его как большую кучу грязи и захочет убрать.
Задача робота-пылесоса проста, но в то же время очень важна: он ответственен за то, чтобы пол жилища был чист. И хорошее устройство выполнит свою задачу во что бы то ни стало.
Электронного работника из этого видео явно можно отнести к хорошим устройствам, ведь он умудрился убрать с пола… кота. Конечно, пушистый был не особенно согласен с этим, но робот не оставил ему выбора, задвинув возмущающийся комок шерсти под кресло.
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